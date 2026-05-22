Gestión cultural en Tucumán: el ciclo del fracaso

Representación cultural

Existirán correlatos en otras áreas de la producción y gestión cultural local, pero los arriba mencionados sirven para ejemplificar las erróneas decisiones resultantes de disputas mal resueltas que, una y otra vez, han condicionado la gestión cultural de nuestra escena, empobreciéndola. En este sentido, el desplazamiento del Ente Cultural de Tucumán a una nueva dependencia jerárquica, también tensiona en ese territorio simbólico que constituye el campo de la cultura pero, como agravante, el 51,98 % de votos obtenidos por La Libertad Avanza en el ballotage de 2023 inclinó de manera dramática el piso sobre el cual se desarrolla hoy el debate acerca de nuestra representación cultural, algo que los/as artistas tucumanos/as deberíamos recordar tanto a la hora de formular nuestras críticas como de albergar nuestras esperanzas. Ciertamente, a fines de ese año, el Ente abandonó la órbita de la Secretaría General de la Gobernación en la que se encontraba desde sus inicios, pasando a depender del Ministerio de Educación de la provincia, lo cual, en un contexto de creciente y continua restricción presupuestaria, redujo dramáticamente su capacidad de gestionar recursos genuinos y su consecuente eficacia. Esta circunstancia no sólo tensiona el espíritu de la ley que le dio origen relegando al organismo a administrar recursos históricamente insuficientes, sino que dificulta el sostenimiento de una política cultural consistente, de largo plazo y de puesta en valor de las producciones locales nacional e internacionalmente destacadas. Así pues, como es de público conocimiento, sus autoridades se vieron obligadas a asumir con márgenes de acción severamente limitados, más aún cuando, a partir de aquel año, el presupuesto asignado no hizo más que acelerar su sostenido decrecimiento.