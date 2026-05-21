Las industrias azucareras inician negociaciones para asegurar el abastecimiento de gas natural

Las negociaciones de los industriales se inició en el arranque de los incrementos de la demanda de gas natural, un insumo crítico en esta etapa puesto que resulta imprescindible para encender las calderas. Según explicaron en el CART, en el inicio de la actividad no se dispone de otros combustibles alternativos -como el bagazo o los chips de madera- en la cantidad y calidad que se requieren.