Las industrias azucareras inician negociaciones para asegurar el abastecimiento de gas natural
El Centro Azucarero Regional de Tucumán confirmó gestiones por empresa para garantizar el suministro destinado al arranque de la zafra 2026, en un contexto de demoras productivas por las lluvias y de alta demanda energética.
Resumen para apurados
- El CART inició gestiones en Tucumán para asegurar el suministro de gas natural necesario para arrancar la zafra azucarera 2026, demorada por factores climáticos recientes.
- Las tratativas con YPF Refinor siguen a demoras por lluvias. El gas es un insumo crítico para encender calderas, ante la falta inicial de biocombustibles como el bagazo de caña.
- El apoyo provincial busca garantizar el suministro a precios razonables. A futuro, las inversiones previas en calderas de bagazo reducirán la dependencia del gas de red.
El Centro Azucarero Regional de Tucumán (CART) ha confirmado el inicio de las negociaciones por empresa para asegurar el abastecimiento inicial de gas natural indispensable para la actividad sucroalcoholera. Las tratativas se activaron luego de las gestiones llevadas adelante ante las autoridades nacionales y los directivos de YPF Refinor.
Esto se produjo en un contexto de alta preocupación para el sector productivo. Debido a las lluvias registradas durante el pasado verano y el inicio del otoño, las fábricas arrastran una demora en el arranque de la zafra 2026.
Las negociaciones de los industriales se inició en el arranque de los incrementos de la demanda de gas natural, un insumo crítico en esta etapa puesto que resulta imprescindible para encender las calderas. Según explicaron en el CART, en el inicio de la actividad no se dispone de otros combustibles alternativos -como el bagazo o los chips de madera- en la cantidad y calidad que se requieren.
En el desarrollo de la zafra, el panorama energético de mediano y largo plazo contempla un requerimiento de volúmenes mucho menores de gas de red. Esto responde a las fuertes inversiones en calderas bagaceras que las empresas de la provincia ejecutaron durante los últimos años.
Al cierre de la misiva firmada por las autoridades del CART -Juan Carlos Mirande (presidente) y Catalina Rocchia Ferro (secretaria)- la entidad manifestó su profundo agradecimiento al gobernador, Osvaldo Jaldo, y a los miembros de su gabinete.
En la institución destacaron el "oportuno y eficaz esfuerzo realizado" por la administración provincial para garantizar que la provisión del recurso llegue a tiempo y a precios razonables, permitiendo poner en marcha la actividad productiva.