Secciones
Política

Día clave: el FMI define hoy el desembolso de U$S1.000 millones para la Argentina

El Directorio del organismo tratará la segunda revisión del acuerdo de Facilidades Extendidas tras el visto bueno técnico alcanzado en abril.

FMI.
FMI.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Directorio del FMI se reúne hoy en EE.UU. para definir el desembolso de U$S1.000 millones para Argentina tras la aprobación de la segunda revisión del programa.
  • El viceministro José Luis Daza ratificó la evaluación de las metas de abril. El desembolso integra el acuerdo de Facilidades Extendidas de 2025 para fortalecer reservas del BCRA.
  • La vocera del FMI, Julie Kozack, destacó que el plan económico da resultados, baja el riesgo país y reduce la pobreza, lo que consolidará el rumbo fiscal del Gobierno nacional.
Resumen generado con IA

El Gobierno nacional confirmó que el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reunirá hoy para analizar la segunda revisión del programa vigente con la Argentina. De mediar una aprobación, se destrabará de inmediato un desembolso de U$S1.000 millones destinado a fortalecer las reservas del Banco Central.

El viceministro de Economía, José Luis Daza, ratificó que en la sesión de hoy se evaluará el cumplimiento de las metas técnicas cerradas a mediados de abril. Este tramo forma parte del acuerdo de Facilidades Extendidas firmado en 2025, el cual contempla un financiamiento total de U$S20.000 millones.

Desde Washington, la vocera del organismo, Julie Kozack, respaldó la gestión económica al señalar que “el plan de estabilización continúa dando resultados importantes”. 

Según la funcionaria, el compromiso con el "ancla fiscal de saldo cero" fue crítico para restaurar la confianza y reducir el riesgo país. Además, Kozack destacó una mejora sensible en los indicadores sociales, afirmando que la pobreza ha descendido a niveles mínimos en siete años, situándose por debajo del 30%. 

“El plan de estabilización de las autoridades continúa dando resultados importantes. El impulso reformista ha ganado fuerza recientemente…Argentina fue recientemente mejorada por una agencia de crédito. Eso ha apoyado la reducción adicional de los spreads que paga Argentina”, dijo la vocera del FMI.

Una vez concluida la reunión de hoy, el FMI publicará el informe detallado del "Staff Report" con los pormenores del programa.

Temas Fondo Monetario InternacionalBuenos AiresEstados UnidosKristalina GeorgievaGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Expectativa en el mercado: el FMI define hoy el desembolso de U$S1.000 millones para la Argentina

Expectativa en el mercado: el FMI define hoy el desembolso de U$S1.000 millones para la Argentina

Alerta del FMI sobre el conflicto en Medio Oriente

Alerta del FMI sobre el conflicto en Medio Oriente

Milei celebró el índice de inflación de abril: La odio y voy a trabajar para destruirla

Milei celebró el índice de inflación de abril: "La odio y voy a trabajar para destruirla"

Lo más popular
Forbes reveló quiénes son las 10 personas más ricas del mundo en 2026: cuánto dinero tiene cada una
1

Forbes reveló quiénes son las 10 personas más ricas del mundo en 2026: cuánto dinero tiene cada una

Denuncia contra funcionarios del municipio capitalino: oficialismo y oposición, en tenso choque en el Concejo
2

Denuncia contra funcionarios del municipio capitalino: oficialismo y oposición, en tenso choque en el Concejo

Otro planteo por un tercer mandato sacude a la UNT: ahora cuestionan a la decana de Medicina
3

Otro planteo por un tercer mandato sacude a la UNT: ahora cuestionan a la decana de Medicina

El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias y las mínimas serán cada vez más frías
4

El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias y las mínimas serán cada vez más frías

Tucumán, desde hoy será sede de un simposio sobre los Juicios de Nuremberg
5

Tucumán, desde hoy será sede de un simposio sobre los Juicios de Nuremberg

Ranking notas premium
Denuncian a cinco funcionarios del gabinete de Rossana Chahla por contrataciones “irregulares”
1

Denuncian a cinco funcionarios del gabinete de Rossana Chahla por contrataciones “irregulares”

Denuncia contra funcionarios del municipio capitalino: oficialismo y oposición, en tenso choque en el Concejo
2

Denuncia contra funcionarios del municipio capitalino: oficialismo y oposición, en tenso choque en el Concejo

Otro planteo por un tercer mandato sacude a la UNT: ahora cuestionan a la decana de Medicina
3

Otro planteo por un tercer mandato sacude a la UNT: ahora cuestionan a la decana de Medicina

Por Kicillof en Tucumán, el Pulguita con un ministro y cambios en Yerba Buena
4

Por Kicillof en Tucumán, el "Pulguita" con un ministro y cambios en Yerba Buena

Tafí Viejo, la serie: Ahí estamos nosotros, el orgullo de los taficeños luego de arrasar en los Martín Fierro
5

"Tafí Viejo", la serie: "Ahí estamos nosotros", el orgullo de los taficeños luego de arrasar en los Martín Fierro

Más Noticias
Martín Menem habló de la interna libertaria: Decir que le miento a Milei es subestimar al Presidente

Martín Menem habló de la interna libertaria: "Decir que le miento a Milei es subestimar al Presidente"

Ley Hojarasca: cuáles son las 63 normas que el Gobierno busca derogar por “obsoletas”

Ley Hojarasca: cuáles son las 63 normas que el Gobierno busca derogar por “obsoletas”

Forbes reveló quiénes son las 10 personas más ricas del mundo en 2026: cuánto dinero tiene cada una

Forbes reveló quiénes son las 10 personas más ricas del mundo en 2026: cuánto dinero tiene cada una

Denuncia contra funcionarios del municipio capitalino: oficialismo y oposición, en tenso choque en el Concejo

Denuncia contra funcionarios del municipio capitalino: oficialismo y oposición, en tenso choque en el Concejo

El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias y las mínimas serán cada vez más frías

El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias y las mínimas serán cada vez más frías

Otro planteo por un tercer mandato sacude a la UNT: ahora cuestionan a la decana de Medicina

Otro planteo por un tercer mandato sacude a la UNT: ahora cuestionan a la decana de Medicina

Carlos Arnedo, sobre la suba del boleto: “Es impagable el aumento que piden”

Carlos Arnedo, sobre la suba del boleto: “Es impagable el aumento que piden”

Tucumán, desde hoy será sede de un simposio sobre los Juicios de Nuremberg

Tucumán, desde hoy será sede de un simposio sobre los Juicios de Nuremberg

Comentarios