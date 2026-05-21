Día clave: el FMI define hoy el desembolso de U$S1.000 millones para la Argentina

Resumen para apurados
- El Directorio del FMI se reúne hoy en EE.UU. para definir el desembolso de U$S1.000 millones para Argentina tras la aprobación de la segunda revisión del programa.
- El viceministro José Luis Daza ratificó la evaluación de las metas de abril. El desembolso integra el acuerdo de Facilidades Extendidas de 2025 para fortalecer reservas del BCRA.
- La vocera del FMI, Julie Kozack, destacó que el plan económico da resultados, baja el riesgo país y reduce la pobreza, lo que consolidará el rumbo fiscal del Gobierno nacional.
El Gobierno nacional confirmó que el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reunirá hoy para analizar la segunda revisión del programa vigente con la Argentina. De mediar una aprobación, se destrabará de inmediato un desembolso de U$S1.000 millones destinado a fortalecer las reservas del Banco Central.
El viceministro de Economía, José Luis Daza, ratificó que en la sesión de hoy se evaluará el cumplimiento de las metas técnicas cerradas a mediados de abril. Este tramo forma parte del acuerdo de Facilidades Extendidas firmado en 2025, el cual contempla un financiamiento total de U$S20.000 millones.
Desde Washington, la vocera del organismo, Julie Kozack, respaldó la gestión económica al señalar que “el plan de estabilización continúa dando resultados importantes”.
Según la funcionaria, el compromiso con el "ancla fiscal de saldo cero" fue crítico para restaurar la confianza y reducir el riesgo país. Además, Kozack destacó una mejora sensible en los indicadores sociales, afirmando que la pobreza ha descendido a niveles mínimos en siete años, situándose por debajo del 30%.
“El plan de estabilización de las autoridades continúa dando resultados importantes. El impulso reformista ha ganado fuerza recientemente…Argentina fue recientemente mejorada por una agencia de crédito. Eso ha apoyado la reducción adicional de los spreads que paga Argentina”, dijo la vocera del FMI.
Una vez concluida la reunión de hoy, el FMI publicará el informe detallado del "Staff Report" con los pormenores del programa.