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Alerta del FMI sobre el conflicto en Medio Oriente

La guerra representa un “escenario adverso”, según el organismo.

Alerta del FMI sobre el conflicto en Medio Oriente
Hace 4 Hs

El FMI advirtió que las continuas perturbaciones por la guerra con Irán implican que su perspectiva económica mundial se desplaza hacia un escenario “adverso”, caracterizado por un recorte en el crecimiento y mayores riesgos para la inflación.

En abril, el informe “Perspectivas de la economía mundial” de la institución multilateral de crédito pronosticó que el crecimiento global caería al 3,1% en 2026 dentro de su escenario de “referencia”, pero advirtió sobre un panorama más sombrío si el conflicto bélico se prolongase.

En el escenario “adverso” -en el que los precios del petróleo se mantienen elevados durante un periodo más prolongado, las expectativas de inflación pierden estabilidad y las condiciones financieras se endurecen- el crecimiento se desaceleraría hasta el 2,5%, señaló el Fondo Monetario Internacional en aquel momento.

Inflación

Ayer la portavoz principal del FMI declaró que la economía mundial se dirige hacia esta situación menos propicia.

“Nos estamos adentrando en el escenario adverso. No obstante, las expectativas de inflación se mantienen razonablemente bien ancladas y las condiciones financieras siguen siendo acomodaticias”, comentó Julie Kozack a periodistas en Washington.

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El Fondo contempla asimismo un escenario “severo”, en el cual el crecimiento se desaceleraría hasta el 2,0% y la inflación se dispararía hasta el 6%. La actualización del informe “Perspectivas de la economía mundial” está prevista para julio.

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