Alerta amarilla por vientos en dos provincias: el SMN advirtió ráfagas de hasta 90 km/h

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por vientos fuertes con ráfagas de hasta 90 km/h en el oeste de Salta y Jujuy para este jueves 21 de mayo.
- Se esperan vientos del oeste de entre 50 y 65 km/h. El organismo recomendó evitar salir, asegurar objetos que puedan volarse y extremar precauciones al conducir en rutas.
- La alerta advierte sobre posibles daños materiales e interrupciones temporales en la vida cotidiana de la región, por lo que se pide seguir los reportes oficiales del clima.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes vientos para este jueves 21 de mayo en sectores del oeste de Salta y del oeste de Jujuy. El organismo advirtió que las condiciones climáticas podrían generar complicaciones momentáneas en las actividades diarias debido a la intensidad de las ráfagas.
Según el reporte oficial, se prevén vientos provenientes del sector oeste con velocidades que oscilarán entre los 50 y 65 kilómetros por hora. Además, las ráfagas podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora en algunas zonas afectadas.
Qué zonas estarán afectadas y cuáles son las recomendaciones del SMN
La advertencia del SMN alcanza principalmente a localidades ubicadas en el oeste salteño y jujeño. La alerta amarilla implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupciones temporales en la vida cotidiana.
Frente a este escenario, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa difundió una serie de recomendaciones para evitar accidentes y reducir riesgos durante las horas de mayor intensidad del viento.
Entre las principales medidas preventivas, se aconseja evitar salir de los hogares si no es necesario, asegurar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas —como macetas, sillas o toldos— y mantenerse alejado de ventanas, postes, árboles y carteles publicitarios.
Además, se pidió extremar las precauciones al conducir, especialmente en rutas y caminos abiertos donde el viento puede afectar la estabilidad de los vehículos.
Según el reporte oficial, se prevén vientos provenientes del sector oeste con velocidades que oscilarán entre los 50 y 65 kilómetros por hora. Además, las ráfagas podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora en algunas zonas afectadas.
Qué zonas estarán afectadas y cuáles son las recomendaciones del SMN
La advertencia del SMN alcanza principalmente a localidades ubicadas en el oeste salteño y jujeño. La alerta amarilla implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupciones temporales en la vida cotidiana.
Frente a este escenario, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa difundió una serie de recomendaciones para evitar accidentes y reducir riesgos durante las horas de mayor intensidad del viento.
Entre las principales medidas preventivas, se aconseja evitar salir de los hogares si no es necesario, asegurar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas —como macetas, sillas o toldos— y mantenerse alejado de ventanas, postes, árboles y carteles publicitarios.
Además, se pidió extremar las precauciones al conducir, especialmente en rutas y caminos abiertos donde el viento puede afectar la estabilidad de los vehículos.