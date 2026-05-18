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Alerta amarilla por frío extremo y vientos de hasta 100 km/h: las provincias bajo riesgo este lunes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por eventos de temperaturas extremas en el norte del país así como rágafas de gran intensidad en el sur.

La advertencia del SMN para este lunes. La advertencia del SMN para este lunes. (Imagen Web)
Hace 4 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió este lunes alertas amarillas por frío extremo en el norte del país y vientos de 100 km/h en el sur, afectando la salud y las actividades en siete provincias argentinas.
  • Santa Cruz y Tierra del Fuego enfrentan ráfagas intensas, mientras que Formosa, Chaco y otras zonas del noreste registran temperaturas gélidas tras un fin de semana de inestabilidad.
  • El fenómeno representa un riesgo alto para niños y mayores de 65 años. Se recomienda asegurar objetos por el viento y evitar la exposición prolongada al frío para prevenir daños.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (smn) extendió sus advertencias del fin de semana para la jornada de este lunes. Este día, para la mayor parte del territorio nacional, no supondrá sobresaltos en materia de fenómenos meteorológicos, registrándose vientos fuertes en dos provincias del sur del suelo argentino. Sin embargo, los episodios de temperaturas extremas marcarán el ritmo de la jornada en el norte de la región, representando un riesgo para la salud. De acuerdo con el organismo meteorológico, estas situaciones no solo pueden interrumpir las actividades cotidianas sino también amenazar a poblaciones de riesgo.

A través de su Sistema de Alerta Temprana (SAT), el SMN emitió un aviso de nivel amarillo, tanto por vientos de gran intensidad como por temperaturas severas, con siete jurisdicciones bajo advertencia por el frío gélido. En cuanto a las ráfagas, estas se registrarán en las localidades del oeste de Santa Cruz así como Tierra del Fuego, extendiéndose también a territorios como las Islas Malvinas. Mientras que las bajas temperaturas se registrarán en los distritos del noreste así como en una pequeña porción de Córdoba.

Alerta amarilla por intensas ráfagas en el sur 

En la provincia de Santa Cruz, la zona este es la de mayor riesgo, siendo la Meseta de Corpen Aike, así como Güer Aike y la zona del Lago Argentino las más afectadas. En estas localidades, los vientos vendrán del sudoeste con velocidades entre 40 y 60 km/h y ventarrones que pueden superar los 100 km/h, presentándose durante la mañana y hasta la tarde, entre las 6:00 y las 18 horas. Más al sur, la Costa de Güer Aike también se encontrará bajo el mismo fenómeno.

En Tierra del Fuego el pronóstico es similar. En la zona no costera de Río Grande, así como en Ushuaia, las corrientes alcanzarán las mismas velocidades, superando incluso los 100 km/h, extendiéndose desde las primeras horas del día hasta la tarde. En las Islas Malvinas, el temporal ocurrirá por la tarde y hasta la noche, extendiéndose hasta la madrugada.

El norte bajo alerta por frío extremo 

El frío extremo signará las jornadas en el norte de Salta, en toda la provincia de Formosa, gran parte de Chaco, con excepción de la región este, casi toda la extensión de Santiago del Estero, el noreste de Santa Fe, parte de Corrientes, Misiones y la porción sur de Córdoba. De acuerdo con el SMN, estos niveles de temperatura pueden resultar peligrosos principalmente para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Ante los fenómenos extremos, el SMN proporcionó algunas recomendaciones para preservar la vida y los bienes materiales.

Recomendaciones ante el frío extremo

  • Evitá exponerte por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigate con muchas capas de ropa liviana.
  • Generá más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).
  • Mantené la casa calefaccionada de forma segura.
  • Evitá los cambios bruscos de temperatura.
  • Tomá mucho líquido y evitá el consumo de bebidas alcohólicas.
  • Si estás afectado por el frío, no te automediques, y consultá con un médico o dirigite al centro de salud más cercano.
  • Si tienes medicación recetada mantené el plan de acción actualizado.
  • No fumes en ambientes cerrados.
  • Prestá especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.
  • Evitá salir.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
  • Tené precaución al conducir.

    • Temas Servicio Meteorológico Nacional
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