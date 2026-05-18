Alerta amarilla por frío extremo y vientos de hasta 100 km/h: las provincias bajo riesgo este lunes

Alerta amarilla por intensas ráfagas en el sur

En la provincia de Santa Cruz, la zona este es la de mayor riesgo, siendo la Meseta de Corpen Aike, así como Güer Aike y la zona del Lago Argentino las más afectadas. En estas localidades, los vientos vendrán del sudoeste con velocidades entre 40 y 60 km/h y ventarrones que pueden superar los 100 km/h, presentándose durante la mañana y hasta la tarde, entre las 6:00 y las 18 horas. Más al sur, la Costa de Güer Aike también se encontrará bajo el mismo fenómeno.