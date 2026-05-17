Secciones
SociedadClima y ecología

Alerta amarilla por vientos con “capacidad de daño”: dónde se esperan las ráfagas más fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para este domingo 17 de mayo en provincias del norte y sur argentino. Las ráfagas podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora.

Alereta amarilla por vientos fuertes en el norte y sur del país para este domingo Alereta amarilla por vientos fuertes en el norte y sur del país para este domingo Hola
Por LA GACETA Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió alerta amarilla por vientos intensos este domingo 17 de mayo en el norte y sur del país, afectando a seis provincias con ráfagas que podrían superar los 100 km/h.
  • Las ráfagas afectarán zonas del NOA y la Patagonia con vientos de hasta 65 km/h. El organismo recomendó asegurar objetos, evitar circular y alejarse de estructuras inestables.
  • El nivel amarillo advierte sobre fenómenos con capacidad de daño y riesgos en servicios. Se espera que el clima impacte en la movilidad regional, mientras el AMBA seguirá estable.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para este domingo 17 de mayo en distintas provincias del país. El organismo advirtió que el fenómeno puede provocar complicaciones momentáneas en las actividades cotidianas debido a ráfagas intensas y condiciones meteorológicas adversas.

Lluvias y bajas temperaturas: el domingo será el día más frío de la semana en Tucumán

Lluvias y bajas temperaturas: el domingo será el día más frío de la semana en Tucumán

Mientras tanto, en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense se espera una jornada estable, con temperaturas frescas, cielo despejado y buenas condiciones climáticas.

Qué zonas están bajo alerta por vientos fuertes

La alerta amarilla alcanza a sectores de Catamarca, Jujuy, Salta, Tucumán, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Según el SMN, estas provincias serán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades estimadas entre 50 y 65 kilómetros por hora.

Además, las ráfagas podrían superar los 100 kilómetros por hora en algunos sectores, especialmente en zonas elevadas y abiertas, lo que aumenta el riesgo de caída de objetos, dificultades para circular y posibles interrupciones temporales de servicios.

El nivel amarillo implica fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo para determinadas actividades, por lo que las autoridades recomiendan extremar precauciones.

Las recomendaciones del SMN para evitar riesgos

Ante la llegada de los fuertes vientos, el Servicio Meteorológico Nacional difundió una serie de medidas preventivas para proteger a la población y reducir inconvenientes.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

  • Evitar salir de casa si no es necesario.
  • Asegurar o retirar objetos que puedan volarse, como macetas, muebles livianos o toldos.
  • Mantenerse alejado de árboles, postes, carteles y estructuras inestables.
  • Cerrar puertas y ventanas para evitar corrientes de aire peligrosas.
  • Circular con extrema precaución al conducir, especialmente en rutas y caminos abiertos.
Temas Servicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Alerta por frío extremo y nevadas para este domingo 10 de mayo: ¿qué provincias están afectadas?

Alerta por frío extremo y nevadas para este domingo 10 de mayo: ¿qué provincias están afectadas?

Alerta amarilla por frío extremo, vientos de hasta 80 km/h y nevadas: advierten por fenómenos riesgosos para la salud en el país

Alerta amarilla por frío extremo, vientos de hasta 80 km/h y nevadas: advierten por fenómenos riesgosos para la salud en el país

Lo más popular
Las imágenes de una tragedia repetida: así se inundó La Madrid a lo largo de 34 años
1

Las imágenes de una tragedia repetida: así se inundó La Madrid a lo largo de 34 años

El perfil de los estafadores en Tucumán: una guía para protegerse
2

El perfil de los estafadores en Tucumán: una guía para protegerse

El recuerdo de 15 notables figuras que marcan el camino de la excelencia universitaria
3

El recuerdo de 15 notables figuras que marcan el camino de la excelencia universitaria

La Junta Electoral otorgaría una prórroga para presentar nuevas candidaturas en la UNT
4

La Junta Electoral otorgaría una prórroga para presentar nuevas candidaturas en la UNT

San Martín: la comisión directiva presentó un balance de gestión y denunció pasivos ocultos
5

San Martín: la comisión directiva presentó un balance de gestión y denunció pasivos ocultos

Ranking notas premium
La Cámara Federal resolvió que Pagani no podría ser candidato a otro mandato en la UNT
1

La Cámara Federal resolvió que Pagani no podría ser candidato a otro mandato en la UNT

Por qué el DNU que nombra a Ingrid Lausberg en el Ersept genera dudas en la Legislatura
2

Por qué el DNU que nombra a Ingrid Lausberg en el Ersept genera dudas en la Legislatura

Pichón Segura, con fecha para el juicio abreviado: Es un traje a medida, dijo Pelli
3

"Pichón" Segura, con fecha para el juicio abreviado: "Es un traje a medida", dijo Pelli

Las claves del acuerdo entre Jaldo y Acevedo para sostener unido al PJ
4

Las claves del acuerdo entre Jaldo y Acevedo para sostener unido al PJ

14 advertencias en el extraño país del diputesla
5

14 advertencias en el extraño país del "diputesla"

Más Noticias
Hervir semillas de sandía: para qué sirve y cuándo recomiendan hacerlo

Hervir semillas de sandía: para qué sirve y cuándo recomiendan hacerlo

Cómo es el proyecto que buscan regular las cobranzas a familias sobreendeudadas en Buenos Aires: ¿Se podría imitar en otras provincias?

Cómo es el proyecto que buscan regular las cobranzas a familias sobreendeudadas en Buenos Aires: ¿Se podría imitar en otras provincias?

Las imágenes de una tragedia repetida: así se inundó La Madrid a lo largo de 34 años

Las imágenes de una tragedia repetida: así se inundó La Madrid a lo largo de 34 años

La gula: obesos de datos, pero muriendo de hambre de sentido

La gula: obesos de datos, pero muriendo de hambre de sentido

El recuerdo de 15 notables figuras que marcan el camino de la excelencia universitaria

El recuerdo de 15 notables figuras que marcan el camino de la excelencia universitaria

LifeStyle: de Versalles al cottagecore, la fantasía de una vida simple

LifeStyle: de Versalles al cottagecore, la fantasía de una vida simple

Arquitectos tucumanos fueron distinguidos en Casa FOA 2026

Arquitectos tucumanos fueron distinguidos en Casa FOA 2026

Yerba Buena, tierra de oportunidades: cómo es el negocio de reciclar casas para vender

Yerba Buena, tierra de oportunidades: cómo es el negocio de reciclar casas para vender

Comentarios