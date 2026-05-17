Alerta amarilla por vientos con “capacidad de daño”: dónde se esperan las ráfagas más fuertes
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para este domingo 17 de mayo en provincias del norte y sur argentino. Las ráfagas podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora.
Resumen para apurados
- El SMN emitió alerta amarilla por vientos intensos este domingo 17 de mayo en el norte y sur del país, afectando a seis provincias con ráfagas que podrían superar los 100 km/h.
- Las ráfagas afectarán zonas del NOA y la Patagonia con vientos de hasta 65 km/h. El organismo recomendó asegurar objetos, evitar circular y alejarse de estructuras inestables.
- El nivel amarillo advierte sobre fenómenos con capacidad de daño y riesgos en servicios. Se espera que el clima impacte en la movilidad regional, mientras el AMBA seguirá estable.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para este domingo 17 de mayo en distintas provincias del país. El organismo advirtió que el fenómeno puede provocar complicaciones momentáneas en las actividades cotidianas debido a ráfagas intensas y condiciones meteorológicas adversas.
Mientras tanto, en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense se espera una jornada estable, con temperaturas frescas, cielo despejado y buenas condiciones climáticas.
Qué zonas están bajo alerta por vientos fuertes
La alerta amarilla alcanza a sectores de Catamarca, Jujuy, Salta, Tucumán, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Según el SMN, estas provincias serán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades estimadas entre 50 y 65 kilómetros por hora.
Además, las ráfagas podrían superar los 100 kilómetros por hora en algunos sectores, especialmente en zonas elevadas y abiertas, lo que aumenta el riesgo de caída de objetos, dificultades para circular y posibles interrupciones temporales de servicios.
El nivel amarillo implica fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo para determinadas actividades, por lo que las autoridades recomiendan extremar precauciones.
Las recomendaciones del SMN para evitar riesgos
Ante la llegada de los fuertes vientos, el Servicio Meteorológico Nacional difundió una serie de medidas preventivas para proteger a la población y reducir inconvenientes.
Entre las principales recomendaciones se encuentran:
- Evitar salir de casa si no es necesario.
- Asegurar o retirar objetos que puedan volarse, como macetas, muebles livianos o toldos.
- Mantenerse alejado de árboles, postes, carteles y estructuras inestables.
- Cerrar puertas y ventanas para evitar corrientes de aire peligrosas.
- Circular con extrema precaución al conducir, especialmente en rutas y caminos abiertos.