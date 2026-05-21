Obra Social de Prensa: aguardan informes tras la denuncia por presunto lavado de activos

“Entendemos que estas acusaciones no son más que una denuncia falsa, movida por un evidente tinte vengativo y despecho laboral. Se trata de una clara maniobra de presión cuyo único objetivo es coaccionar a la institución para obtener recursos económicos de manera indebida”, expresaron en el texto. A su vez, se difundió un video del secretario general de la APT y el vicepresidente de la Osppt, Oscar Gijena, hermano del denunciante. Señaló que la denuncia se conoció después de la presentación del juicio laboral y dijo que no puede dejar de relacionarlo.