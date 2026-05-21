River reaccionó en el final y quedó a un paso de los octavos de final de la Sudamericana

River Plate volvió a encontrar alivio en el tiempo adicional. Cuando parecía que se quedaba con las manos vacías, el conjunto dirigido por Eduardo Coudet reaccionó en el cierre e igualó 1 a 1 ante Bragantino por la quinta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana. El “Millonario”, que preservó a varios titulares pensando en la definición del Torneo Apertura frente a Belgrano en Córdoba, rescató un punto importante y quedó a un paso de lograr la clasificación a los octavos de final.
El encuentro tuvo un desarrollo parejo y con escasas emociones durante gran parte de la noche. River manejó más tiempo la pelota, aunque le costó encontrar profundidad en los últimos metros. Bragantino, en cambio, fue mucho más efectivo y golpeó en la única situación clara que generó en la etapa inicial.
Los primeros minutos transcurrieron con mucha cautela de ambos lados y prácticamente sin aproximaciones a los arcos. La primera chance concreta del equipo de Núñez apareció recién a los 29 minutos. Ian Subiabre llegó al área y conectó un cabezazo que se fue por encima del travesaño.
Sin embargo, a los 34 minutos llegó la apertura del marcador para el conjunto brasileño. Isidro Pitta envió un centro preciso desde la derecha y Alix Vinicius le ganó de arriba a Paulo Díaz para establecer el 1 a 0 con un cabezazo en el área chica. River sintió el impacto y apenas pudo responder antes del descanso con otro centro desde la izquierda que Maximiliano Salas no logró conectar con precisión.
En el complemento el trámite no cambió demasiado. El partido continuó luchado en la mitad de la cancha y con pocas ideas ofensivas. Bragantino estuvo cerca de ampliar la ventaja a los 15 minutos, cuando el “Tucu” José Herrera encaró hacia el área y sacó un zurdazo que pasó muy cerca de un palo.
La respuesta de River llegó un par de minutos después con una intervención de Juan Fernando Quintero, que intentó aprovechar un rebote corto del arquero Cleiton, aunque su disparo terminó controlado por el guardameta.
Con el correr de los minutos, Franco Armani comenzó a transformarse en una pieza decisiva. A los 33 minutos salvó a River tras un potente remate de Herrera desde la puerta del área y, más tarde, volvió a intervenir para evitar el segundo luego de una serie de errores defensivos.
Cuando el partido se terminaba, apareció la jerarquía de “Juanfer”. A los 43 minutos avisó con un remate que pasó muy cerca del ángulo y, ya en tiempo agregado, sacó un potente disparo desde afuera del área. Cleiton dio rebote y Lautaro Pereyra apareció para empujar la pelota y decretar el 1 a 1 definitivo.
“Lograr el empate es importante para todo el grupo porque jugaron varios futbolistas que no venían teniendo minutos”, explicó Quintero. Armani, por su parte, valoró su regreso tras la lesión: “Contento de poder volver a jugar”.
River quedó a un paso de la clasificación a octavos de final, objetivo que puede conseguir hoy si Carabobo no le gana a Blooming en Bolivia. Mientras tanto, ya empieza a enfocarse en el duelo decisivo del fin de semana frente a Belgrano.