River reaccionó en el final y quedó a un paso de los octavos de final de la Sudamericana

River Plate volvió a encontrar alivio en el tiempo adicional. Cuando parecía que se quedaba con las manos vacías, el conjunto dirigido por Eduardo Coudet reaccionó en el cierre e igualó 1 a 1 ante Bragantino por la quinta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana. El “Millonario”, que preservó a varios titulares pensando en la definición del Torneo Apertura frente a Belgrano en Córdoba, rescató un punto importante y quedó a un paso de lograr la clasificación a los octavos de final.