Denuncia contra funcionarios del gabinete de Chahla: oficialismo y oposición, en tenso choque en el Concejo capitalino

Además, el oficialista aseguró que se trata de una acusación infundada. “Leí parte de la denuncia y puedo decir, con conocimiento, que hay muchas cosas que son falsas”, señaló, aunque dijo que será una determinación que tendrá que dar la Fiscalía. Por último, lanzó: “parece que hay cierto sector de la oposición que está usando la misma táctica solamente para ganar un minuto más en la prensa”.