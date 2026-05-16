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Chahla: “Este año vamos a terminar con el diagnóstico del transporte público”

La intendenta se refirió a la situación de la actividad durante la puesta en valor de la avenida Mitre.

Chahla: “Este año vamos a terminar con el diagnóstico del transporte público”
Hace 17 Hs

Resumen para apurados

  • La intendenta Rossana Chahla anunció en San Miguel de Tucumán que este año finalizará el diagnóstico del transporte público junto a la Provincia para resolver la crisis del sector.
  • Durante la inauguración de obras en avenida Mitre, la jefa municipal destacó la necesidad de un abordaje metropolitano y reclamó por la quita de fondos nacionales al combustible.
  • El plan integral busca transformar el sistema de transporte interurbano y proyecta nuevas inversiones viales en avenidas estratégicas para mejorar la transitabilidad de la ciudad.
Resumen generado con IA

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán y el Gobierno de la Provincia trabajan en un diagnóstico integral del transporte público de pasajeros. Así lo informó la intendenta, Rossana Chahla, quien deslizó que el análisis podría estar listo para este año, y con él, las propuestas que buscarían resolver la crisis que atraviesa la actividad en Tucumán.

La intendenta fue consultada por la situación del sector durante la inauguración de las obras de revalorización y repavimentación integral de la avenida Bartolomé Mitre. La intervención se realizó en el tramo comprendido entre las avenidas Sarmiento y 24 de Septiembre, donde se ejecutaron trabajos de recuperación integral sobre nueve cuadras con el objetivo de mejorar las condiciones de transitabilidad y reforzar la seguridad vial en una zona de alto flujo vehicular y peatonal.

Sobre la actividad de los colectivos, Chahla sostuvo que se busca que la problemática sea tratada a nivel provincial. “Tenemos un proyecto con nuestro gobernador Osvaldo Jaldo de poder hacer un diagnóstico de la situación de toda la Provincia. Los transportes no empiezan y terminan en los límites de las ciudades; son interurbanos y rurales. Entonces el abordaje del transporte se debe hacer metropolitano o provincial”, señaló.

Además, la jefa municipal especuló con que podría haber resultados en el mediano plazo. “Vamos a terminar con el diagnóstico y la propuesta que hagamos todos juntos para la Provincia. Yo creo que debemos llegar este año”, dijo.

Inversión

Retomando la agenda de trabajos, Chahla precisó que la inversión para las tareas realizadas en la avenida Mitre alcanzó los $980 millones y adelantó que el plan de pavimentación continuará en las avenidas Roca-Kirchner, Sarmiento, Avellaneda y Sáenz Peña. Sobre el trabajo en los barrios, anunció que “vamos a firmar un convenio para solucionar los problemas desde abajo hacia arriba, para que nuestro pavimento después dure”.

Rossana Chahla inauguró la repavimentación integral de avenida Mitre y anunció nuevas obras viales

Rossana Chahla inauguró la repavimentación integral de avenida Mitre y anunció nuevas obras viales

Esta semana, la intendenta participó de un nuevo encuentro del Consejo Federal de Intendentes (Cofein) en Rosario. Dijo que allí se plantearon quejas sobre el transporte y el aumento del combustible. “El combustible se vende en todas nuestras ciudades; en Tucumán es aún más caro por la logística. Sabemos que hay un porcentaje que es intocable, que es el 26% del Anses, también antes existía un fondo común para obras hídricas, otro para la vivienda y uno para mantener las rutas. Hoy eso no existe; la Nación se está quedando con todos esos recursos, que es un 35% de lo que sale el combustible, más de 6 billones de pesos que nosotros reclamamos”, insistió.

También cuestionó a los concejales opositores José María Canelada y Gustavo Cobos (UCR) por un proyecto presentado para que el municipio se haga cargo de los accidentes provocados por veredas en mal estado. “Tenemos una aseguradora para esos casos puntuales. Creo que cuando uno está legislando se tiene que dedicar a eso. Quizás la inexperiencia en la gestión, porque no sé qué habrán gestionado; algunas veces se autoperciben ejecutivos, y necesitamos que cada uno haga el trabajo que le corresponde”, lanzó.

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