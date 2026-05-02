Estados Unidos endurece las sanciones a Cuba

Desfile

El anuncio de nuevas sanciones se produce el Día de los Trabajadores, jornada que Cuba celebró con un desfile frente a la embajada estadounidense en La Habana, al que asistieron el líder revolucionario Raúl Castro, de 94 años, y el presidente Miguel Díaz-Canel. “El gobierno de Estados Unidos se alarma y responde con nuevas medidas coercitivas unilaterales ilegales y abusivas contra Cuba”, escribió Rodríguez en un mensaje en X en el que aludió a la manifestación por el 1 de Mayo. El día anterior, Díaz-Canel había llamado a los cubanos a movilizarse “contra el bloqueo genocida y las flagrantes amenazas imperialistas” de Estados Unidos. A pesar de la tensa situación, ambos países mantienen conversaciones. (AFP)