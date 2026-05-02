Estados Unidos endurece las sanciones a Cuba

Resumen para apurados
- Donald Trump impuso nuevas sanciones contra Cuba este viernes en EE. UU. para presionar al gobierno de la isla, al que considera una amenaza a su seguridad nacional.
- Las medidas afectan a bancos extranjeros y sectores de energía y minería, sumándose al embargo de 1962. El anuncio coincidió con protestas masivas en La Habana por el 1 de mayo.
- El endurecimiento busca un cambio de régimen y asfixiar la economía cubana. Aunque hay diálogos activos, la tensión escala y se prevé un mayor deterioro de la crisis en la isla.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el viernes imponer nuevas sanciones destinadas a asfixiar al gobierno de Cuba, que este 1 de mayo convocó a una manifestación para “defender la patria” y denunciar las amenazas de agresión militar estadounidense. El presidente estadounidense considera que la isla comunista, ubicada a 150 km de la costa de Florida, sigue representando una “amenaza extraordinaria” para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Estas nuevas sanciones, detalladas en un decreto presidencial y destinadas a aumentar la presión sobre La Habana en medio de su crisis económica, se dirigen específicamente a los bancos extranjeros que colaboran con el gobierno cubano e imponen restricciones migratorias. En este decreto, Trump impone sanciones a personas y entidades involucradas en los sectores energético, minero y otros de la isla, así como a cualquier persona declarada culpable de “graves violaciones de los derechos humanos”.
Además del embargo vigente desde 1962, Washington, que no oculta su deseo de un cambio de régimen en La Habana, impuso en enero un bloqueo petrolero a Cuba, permitiendo la entrada al país únicamente a un buque cargado con crudo ruso.
Desfile
El anuncio de nuevas sanciones se produce el Día de los Trabajadores, jornada que Cuba celebró con un desfile frente a la embajada estadounidense en La Habana, al que asistieron el líder revolucionario Raúl Castro, de 94 años, y el presidente Miguel Díaz-Canel. “El gobierno de Estados Unidos se alarma y responde con nuevas medidas coercitivas unilaterales ilegales y abusivas contra Cuba”, escribió Rodríguez en un mensaje en X en el que aludió a la manifestación por el 1 de Mayo. El día anterior, Díaz-Canel había llamado a los cubanos a movilizarse “contra el bloqueo genocida y las flagrantes amenazas imperialistas” de Estados Unidos. A pesar de la tensa situación, ambos países mantienen conversaciones. (AFP)