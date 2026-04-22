La eterna hipoteca argentina: la pobreza estructural

INDICADORES. En el último año, leve aumento del hacinamiento (20,9%) y del compartir cama (26,9%), con aumento de la desigualdad. IMAGEN ILUSTRATIVA / ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL
Resumen para apurados
- La pobreza estructural en Argentina persiste con un aumento del hacinamiento (20,9%) y del compartir cama (26,9%) entre menores, agravando la desigualdad en el último año.
- En un contexto de crisis económica e inflación, los indicadores de la UCA revelan la falta de mejoras en el bienestar infantil y un deterioro de las condiciones de vida básicas.
- Esta hipoteca social compromete el desarrollo futuro del país, evidenciando que sin cambios de fondo, la marginalidad seguirá afectando profundamente a las nuevas generaciones.
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