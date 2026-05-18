La Iglesia advirtió que la pobreza ya golpea a la clase media

Resumen para apurados
- La Iglesia argentina advirtió hoy que la pobreza afecta ya a la clase media, que recurre a Cáritas por la crisis económica y el encarecimiento de servicios básicos en todo el país.
- El obispo Marcelo Colombo explicó que antiguos donantes ahora piden ayuda para pagar alquileres y remedios, reflejando un empeoramiento sostenido de las condiciones de vida sociales.
- Este alerta marca una postura firme de la Iglesia frente al ajuste, anticipando un refuerzo en la asistencia de Cáritas y una defensa activa de la dignidad humana en el debate público.
La Conferencia Episcopal Argentina volvió a expresar su preocupación por el deterioro social y económico del país y advirtió que la pobreza ya comenzó a impactar de lleno en sectores de clase media que hasta hace poco lograban sostenerse sin asistencia.
Desde la conducción eclesiástica señalaron que cada vez más familias recurren a Cáritas Argentina para afrontar gastos básicos como alquileres, medicamentos, servicios y alimentos.
“Antes nos ayudaba gente en Cáritas que ahora son también gente que nos viene a pedir”, expresaron desde la Iglesia, al describir el cambio de escenario que observan en parroquias y centros comunitarios de distintas provincias.
La Iglesia alertó por el deterioro de las condiciones de vida
El presidente de la Conferencia Episcopal, Marcelo Colombo, sostuvo que la institución viene registrando un empeoramiento sostenido de las condiciones de vida de familias que antes no integraban los circuitos tradicionales de asistencia social.
En declaraciones radiales, Colombo remarcó que la crisis económica está alcanzando a personas que anteriormente colaboraban con campañas solidarias y hoy necesitan ayuda para llegar a fin de mes.
Según indicaron desde el Episcopado, la demanda social ya no se limita únicamente a la entrega de alimentos, sino que también incluye asistencia para cubrir gastos esenciales de la vida cotidiana.
“El pago de alquileres, medicamentos y servicios básicos aparece cada vez con más frecuencia entre los pedidos de ayuda”, señalaron desde la Iglesia.
“El progreso no puede construirse a costa de nadie”
En medio del debate por el impacto social del ajuste económico, la conducción episcopal reclamó una mirada centrada en el bien común y en la dignidad de las personas.
“La centralidad de la persona nos parece fundamental en todos los diálogos”, afirmó Colombo, quien además advirtió que “las personas tienen que crecer y progresar, claro que sí, pero no a costa de nadie”.
Desde la Iglesia consideraron que el actual escenario económico está perforando a sectores sociales que durante años lograron mantenerse alejados de la pobreza estructural, pero que hoy enfrentan ingresos deteriorados, inflación persistente y mayores dificultades para sostener consumos básicos.
Cáritas reforzará la asistencia social
En ese contexto, desde el Episcopado remarcaron que la Iglesia mantendrá una presencia activa en el debate público y defendieron su autonomía frente a todos los espacios políticos.
“La libertad de la Iglesia para expresarse y ejercer su mirada social la vamos a defender”, señalaron desde la conducción eclesiástica.
Además, anticiparon que Cáritas Argentina continuará fortaleciendo el trabajo territorial y la asistencia comunitaria ante el incremento de la demanda social en distintos barrios y provincias del país.