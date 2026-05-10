Una indagación sobre el tiempo y la muerte

Todo es lucha en esta novela. Lucha entre teatro y narración. Lucha por el amor de Lorena. Lucha por ganar visibilidad, como si la mirada de los otros fuera lo que confirma la propia verdad, la luz que hace que los cuerpos existan. Pero la lucha más importante se da entre las formas de escritura. Por un lado, la de Samy, que aspira a que su obra lo sobreviva y logra que Lorena lleve su novela tatuada en la piel. ¿Pero de quién es la obra? ¿De quien inventa las palabras? ¿De quien realiza el arte del tatuaje? ¿De quien la lleva en su cuerpo? ¿De quien la lee? Lorena, por su parte, escribe su diario en envoltorios y papelitos sueltos que se pierden en la avenida de los teatros. Estas formas de escritura, la de Samy (que persigue lo trascendente) y la de Lorena (que asume lo efímero) son dos maneras de entender la vida y la muerte, la relación con un tiempo siempre en huida.