Marcos Rosenzvaig: “Intento mirar a Santucho desde el rincón oculto”

-Quizás porque fue uno de los revolucionarios, equivocado o no, que entregó su vida por un ideal, y eso es todo un símbolo para las nuevas generaciones. En una época vacía de retratos modélicos, Santucho es un personaje para ser admirado y para que los hijos de aquellos militantes comprendan el valor, los aciertos y los errores del comportamiento de sus padres. Nunca pienso en preguntar nada a mis personajes. Ellos transitan la novela, después se pierden. El escritor también los ve alejarse. Como novelista intento evitar todo maniqueísmo, de allí que siempre la novela transcurre bajo la mirada de este taxista llamado Julio López. Yo intento mirar al personaje Santucho, no desde aquellos lugares lógicos sino ubicarme en el rincón oculto, el no esperado. Un taxista es un espía de vidas ajenas, el mío es un intelectual desencantado que busca hacer justicia de manera individual. Un ser solitario, en la vereda opuesta al materialismo dialéctico e histórico, hace del taxi su bola de cristal, y de él, el augur que conduce.