¿Cuántas calorías se queman caminando una hora? Esto explican los expertos

Por término medio, una persona de 68 kilos quemará unas 62 calorías por kilómetro a un ritmo suave (4 kilómetros por hora), y una persona de 54 kilos quema unas 53 calorías por kilómetro de media al mismo ritmo, dice Glor, por ende estaríamos quemando unas 212 calorías en 60 minutos. Si quieres acelerar, puedes quemar algo más de calorías. "Una persona de 68 kilos que camine a un ritmo de 5 kilómetros por hora quemará 71 calorías por kilómetro de media, quemando unas 355 calorías, mientras que una persona de 54 kilos puede quemar una media de 62 calorías por kilómetro, que equivale a unas 310 calorías en una hora", explica Glor.