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¿Cuántas calorías se queman caminando una hora? Esto explican los expertos

Caminar es una actividad ideal para mover nuestro cuerpo y mejorar nuestra salud.

¿Cuántas calorías podemos quemar en una hora de caminata? ¿Cuántas calorías podemos quemar en una hora de caminata?
Hace 22 Min

Resumen para apurados

  • Expertos determinaron que caminar una hora quema entre 212 y 355 calorías, según el peso y ritmo del individuo, para mejorar la salud y promover el descenso de peso actualmente.
  • La quema calórica varía según peso y velocidad. Mientras 15 minutos diarios aumentan la longevidad, una hora intensifica la pérdida de grasa mediante una actividad de bajo impacto.
  • Esta práctica accesible promueve la longevidad y el bienestar general. Se espera que conocer datos precisos sobre el gasto energético fomente hábitos saludables en la población.
Resumen generado con IA

Caminar es un excelente ejercicio para mejorar nuestra salud. Es fácil de realizar, económico y no demanda de más que calzarse las zapatillas y salir de la casa. Esta actividad también puede ayudarnos a bajar de peso, pero ¿en qué medida puede hacerlo?

Caminar 15 minutos significa ocupar tan solo el 1.04% de nuestro día en actividad física. Pareciera un tiempo insignificante, perdido entre la cantidad de horas que tiene un día. Destinar un pequeño momento a nuestro cuerpo puede ser muy beneficioso para nuestra salud, inclusive mejorando nuestra calidad de vida.

Caminar 15 minutos puede mejorar nuestra expectativa de vida: ¿qué hace una hora de caminata a nuestra vida?

Según un informe del Taiwanese Institute of Population Science, 15 minutos diarios de caminata son suficientes para mejorar nuestra expectativa de vida. Es decir, destinando una cantidad mínima de tiempo podemos cambiar el rumbo de nuestro futuro. Además se trata de una actividad de bajo impacto, que no demanda mucha capacidad física y que puede realizarse en cualquier momento del día.

¿Y caminar 60 minutos? una hora pareciera un número exorbitante comparado con esos mágicos 15 minutos. Esta cantidad de tiempo puede sumar otros beneficios como una mayor quema de grasas, permitiendo un descenso de peso más efectivo. Sin embargo, ¿cuántas calorías podemos quemar en una hora de caminata?

Los cálculos de quema de calorías varían debido a diversos factores. Según Nicole Glor, instructora de Fitness esto depende de la edad, la estatura, el peso así como la intensidad del entrenamiento que puede ser moderado o intenso. "Cuanto más pesas, más calorías quemas", afirma Glor.

Las calorías que quemamos en una hora de caminata

En una hora pueden recorrerse entre cuatro o cinco kilómetros a una intensidad moderada, mientras que durante ese mismo tiempo puede recorrerse siete kilómetros a un ritmo más intenso, según un estudio de Medicine & Science in Sports & Exercise. Por ende si queremos calcular las calorías quemadas debemos tener en cuenta estos otros factores.

Por término medio, una persona de 68 kilos quemará unas 62 calorías por kilómetro a un ritmo suave (4 kilómetros por hora), y una persona de 54 kilos quema unas 53 calorías por kilómetro de media al mismo ritmo, dice Glor, por ende estaríamos quemando unas 212 calorías en 60 minutos. Si quieres acelerar, puedes quemar algo más de calorías. "Una persona de 68 kilos que camine a un ritmo de 5 kilómetros por hora quemará 71 calorías por kilómetro de media, quemando unas 355 calorías, mientras que una persona de 54 kilos puede quemar una media de 62 calorías por kilómetro, que equivale a unas 310 calorías en una hora", explica Glor.

Existen diversas calculadoras online que permiten ajustar los valores personales a cada caso para saber cuántas calorías quemamos con la cantidad de ejercicio físico, tiempo así como nuestro peso. Recordá que son valores estimados y no determinantes.

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