Comer pan todos los días: qué pasa en el cuerpo, según expertos en nutrición

El pan es la comida universal más popular de todas y hay quienes, queriendo o sin intención lo incluyen en todos los momentos del día. Y es que no es tan difícil incorporar este alimento en todos los platos dado su versatilidad. Así por la mañana desayunamos tostadas, acompañamos con una rodaja en el almuerzo, merendamos un sánguche y en la noche repetimos ese plato. Pero ¿qué tan sano es incluirlo en todas las comidas?