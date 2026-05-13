Comer pan todos los días: qué pasa en el cuerpo, según expertos en nutrición

Resumen para apurados
- La nutricionista Estefanía Beltrami aclara que comer pan diariamente no es perjudicial si se ajusta a las necesidades energéticas, desmitificando su impacto negativo en la salud.
- Aunque el pan suele tener mala reputación por su aporte calórico, la experta señala que el cuerpo requiere carbohidratos. El secreto reside en la eventualidad y no en la rutina diaria.
- Esta visión promueve una alimentación flexible que prioriza la variedad de nutrientes. Se espera que estas pautas ayuden a reducir la estigmatización social de ciertos alimentos.
El pan es la comida universal más popular de todas y hay quienes, queriendo o sin intención lo incluyen en todos los momentos del día. Y es que no es tan difícil incorporar este alimento en todos los platos dado su versatilidad. Así por la mañana desayunamos tostadas, acompañamos con una rodaja en el almuerzo, merendamos un sánguche y en la noche repetimos ese plato. Pero ¿qué tan sano es incluirlo en todas las comidas?
Hay muchas formas de incluir el pan y hacerlo de forma saludable, pero repetirlo en el día ¿sigue siendo así de sano? La licenciada en Nutrición, Estefanía Beltrami, autora del libro Basta de Dietas y quien dirige la cuenta Nutrición & Salud en Instagram, con más de dos millones de seguidores, hizo mención sobre este punto y respondió a la pregunta de si es posible comer pan varias veces en una misma jornada.
¿Es saludable incluir el pan en todas las comidas?
"Muchas personas piensan que no, porque estaríamos cayendo en un exceso de pan y por ende en un exceso de carbohidratos y calorías", indicó la especialista. Pero Beltrami advierte que, aunque el pan tenga a veces mala reputación, es también una aporte a la salud de nuestro cuerpo.
"Les cuento dos cosas: la primera es que los carbohidratos son nuestra principal fuente de energía y la segunda es que nuestro cuerpo no reconoce alimentos, sino nutrientes", aseguró la nutricionista. Y luego fue contundente: "Por eso, si eventualmente queremos incluir pan en todas las comidas de un mismo día, no va a haber ningún problema, siempre y cuando respetemos nuestras necesidades."
Eventualidad y equilibrio, el mejor camino para la salud
Sin embargo, Beltrami resaltó el consumo ocasional e indicó que aunque deseemos comer pan en todas las comidas, es mejor evitar hacerlo un hábito rutinario. "No es algo para hacer a diario porque estaría bueno que nuestra alimentación esté equilibrada y aporte una gran variedad de alimentos.
La especialista advierte que no se trata tanto de calorías, sino más bien priorizar nutrir el cuerpo. Una alimentación equilibrada es aquella que satisface las necesidades nutricionales individuales para mantener la salud, cubriendo las demandas energéticas del organismo. Esto significa consumir una variedad de alimentos, sin excluir ninguno, en las proporciones adecuadas, incluyendo carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales.