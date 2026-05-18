Huesos fuertes y sanos: ocho hábitos esenciales que recomiendan los expertos

Los huesos son el armazón que nos permite mover, bailar, caminar y un sinfín de actividades. Pero a menudo, no les damos la atención que merecen hasta que empiezan a dar problemas. La buena noticia es que cuidar de ellos es posible con hábitos simples y naturales que podemos incorporar a nuestro día a día. Según los expertos, hay rutinas que debemos incorporar para tener una estructura ósea fuerte y resistente.