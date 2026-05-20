Enfermedades poco frecuentes: el Hospital Garrahan reconoció a una médica tucumana

“Que Tucumán pueda contar con el único servicio de Errores Congénitos del Metabolismo y Enfermedades Poco Frecuentes, la verdad que es un orgullo muy grande, porque uno replica lo que aprendió en Garrahan”, expresó Mariana Leguizamón. La jefa del servicio de Errores Congénitos del Metabolismo y Enfermedades Poco Frecuentes del hospital del Niño Jesús y referente del Programa de Enfermedades Poco Frecuentes de la Provincia fue reconocida por el Hospital Garrahan por la labor que desarrolla en Tucumán. En la provincia funciona el único servicio de estas características dentro del sistema público de Argentina.
Un reconocimiento al trabajo local
Leguizamón, médica pediatra especialista en errores congénitos del metabolismo, destacó el valor de la distinción y recordó su recorrido profesional. “Me da orgullo haberme formado en la provincia. Hice mi residencia básica de pediatría en el hospital del Niño Jesús y la especialización en errores congénitos del metabolismo fue en el Hospital Garrahan. Haber trabajado con ese equipo y poder replicar también en la provincia de Tucumán esa labor es un orgullo, así como tener la aceptación y el apoyo para poder conformar el servicio y desarrollarlo aquí”, expresó.
La profesional remarcó que el reconocimiento también permite visibilizar el trabajo que se realiza en Tucumán. “Es muy importante desde el punto de vista académico, porque es un hospital referente no solamente en Latinoamérica, sino también en la formación de profesionales para descentralizar la atención y lograr que esa calidad asistencial llegue a todo el país”, señaló.
Atención para Tucumán y el NOA
La especialista explicó que el servicio provincial tomó como referencia el modelo que conoció durante su especialización en Buenos Aires. “Yo me formé en el Garrahan y, a partir de ahí, repliqué lo que vi en el servicio allá, acá en la provincia”, indicó.
Leguizamón también destacó el alcance regional del área. “Además, no es solo la posibilidad de haberse formado, sino de que nos abran las puertas en el Hospital de Niños, que justamente es referente del norte, y recibimos pacientes de Santiago, de Catamarca, de Salta, de La Rioja. Entonces, bueno, es un orgullo muy grande. Tenemos una demanda grande en el servicio”, expresó.
La médica explicó que, aunque Tucumán no cuenta con un laboratorio con la misma tecnología que el Garrahan, existe un vínculo que permite derivar muestras para estudios específicos. “Por supuesto que nosotros tenemos algunas dificultades, porque no contamos con el laboratorio con las tecnologías que tiene el Garrahan. Eso no lo tenemos acá. Pero, al tener el contacto y la facilidad de que, en caso de que se necesiten algunos estudios muy específicos, se los manda sin problema en forma gratuita al Garrahan y ahí procesan las muestras. Esa buena relación que hay, el poder mandarlas de forma gratuita, sin que sea costoso, o sea, sin que implique un costo para el paciente, y brindar una buena calidad de atención es lo que también se refleja en esto”, explicó.
La posibilidad de recibir atención en Tucumán representa un cambio para muchas familias que antes debían viajar a Buenos Aires para controles. “Hay muchos tucumanos que viajaban al Garrahan y ya no lo necesitan porque tienen los controles acá. Siempre es costoso tener que viajar. Siempre es buena la atención acá, porque no hay un desarraigo ni el costo que implica trasladarse. Económicamente es mejor y también para llegar al diagnóstico”, señaló. En ese sentido, agregó: “Hasta que un paciente que no tiene diagnóstico, se demora. En cambio, acá tienen una atención rápida que implica menos riesgo de vida para el paciente”.
La médica también agradeció el respaldo institucional que permitió el desarrollo del área. “Estoy muy orgullosa de que se reconozca el esfuerzo que implica desarrollar esta especialidad en un lugar donde no existía, visibilizar estas enfermedades y trabajar junto a colegas y a la comunidad. Hoy el servicio no solo es referente en Tucumán, sino también en todo el NOA, ya que recibimos pacientes de distintas provincias de la región”, manifestó.
Cuándo consultar
Leguizamón precisó cuáles son algunas señales que pueden orientar una consulta: “Estas patologías se sospechan en pacientes con antecedentes de retraso de crecimiento, de peso y talla; con retrasos madurativos; antecedentes de convulsiones que no responden al tratamiento habitual que hace neurología; antecedentes, por ahí, de olores raros a nivel corporal que noten los papás; o antecedentes en la familia, a veces, de hermanitos u otra persona de la familia que hayan tenido un diagnóstico de muerte súbita y nunca han sabido bien qué pasó; o mamás con antecedentes de pérdidas de varios embarazos. En esos casos tenemos que consultar”, indicó.
Actualmente, las consultas pueden gestionarse a través del área de admisión del hospital o con el consultorio de la especialista. Además, se encuentra habilitado el correo electrónico programaepoftucuman@gmail.com para solicitar turnos o realizar consultas.