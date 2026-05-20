Enfermedades poco frecuentes: el Hospital Garrahan reconoció a una médica tucumana

La médica explicó que, aunque Tucumán no cuenta con un laboratorio con la misma tecnología que el Garrahan, existe un vínculo que permite derivar muestras para estudios específicos. “Por supuesto que nosotros tenemos algunas dificultades, porque no contamos con el laboratorio con las tecnologías que tiene el Garrahan. Eso no lo tenemos acá. Pero, al tener el contacto y la facilidad de que, en caso de que se necesiten algunos estudios muy específicos, se los manda sin problema en forma gratuita al Garrahan y ahí procesan las muestras. Esa buena relación que hay, el poder mandarlas de forma gratuita, sin que sea costoso, o sea, sin que implique un costo para el paciente, y brindar una buena calidad de atención es lo que también se refleja en esto”, explicó.