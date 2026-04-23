Los hermanos Sardelli, de Airbag, apadrinaron el Garrahan con una importante donación

Resumen para apurados
- Patricio y Gastón Sardelli (Airbag) fueron nombrados padrinos del Hospital Garrahan este jueves en Buenos Aires tras donar equipamiento quirúrgico clave para la institución.
- Los músicos entregaron una mesa de cirugía y recorrieron las salas pediátricas. En paralelo, María Becerra se volvió viral por costear el tratamiento oncológico de una fanática.
- Estos gestos refuerzan el vínculo entre el arte y la salud pública en contextos de crisis, garantizando recursos vitales y apoyo emocional para pacientes de alta complejidad.
Los hermanos Patricio y Gastón Sardelli, líderes de Airbag, protagonizaron este jueves una jornada solidaria en el Hospital Garrahan, donde fueron declarados padrinos del programa “Hogar lejos del hogar” y realizaron una donación clave para la institución.
La visita sorprendió tanto a pacientes como al personal. Aunque los músicos no difundieron la actividad en sus redes sociales, distintos videos y fotos comenzaron a circular y rápidamente se volvieron virales, mostrando a los artistas recorriendo los pasillos del hospital, dialogando con trabajadores y compartiendo momentos con las familias presentes.
Según informaron desde la fundación, tras reunirse con el equipo de Relaciones Institucionales y recorrer las instalaciones de la Casa Garrahan, los flamantes padrinos mantuvieron un encuentro en el Centro Quirúrgico con autoridades del servicio y de la institución. En ese marco, concretaron la entrega de una mesa de cirugía que ellos mismos donaron.
Además del aporte material, los Sardelli se acercaron a los niños internados y a sus familias, en un gesto que refuerza el vínculo con una institución que con frecuencia enfrenta las dificultades derivadas de las crisis económicas.
No es la primera vez que los integrantes de Airbag colaboran con el hospital. Recientemente habían utilizado su alcance en redes sociales para difundir las agendas de la Fundación Garrahan, con el objetivo de contribuir a la recaudación de fondos.
En paralelo, otra figura de la música argentina generó repercusión por un gesto solidario. María Becerra se volvió viral por la ayuda brindada a Sol, una joven fanática que atraviesa un tratamiento oncológico.
La artista la visitó de sorpresa en su casa y juntas interpretaron la canción “Tatú”, en un momento que conmovió en redes sociales. Pero el acompañamiento no se limitó a lo emocional: también incluyó ayuda económica para afrontar los costos del tratamiento.
“Puedo contarlo y mostrar la increíble persona que es... María Becerra cuando vio mi video se comunicó conmigo para ayudarme a costear mi tratamiento, de un día para otro cambió todo mi rumbo”, escribió la joven en un posteo de Instagram.
En el mismo mensaje, Sol agradeció el apoyo recibido y brindó detalles sobre su estado de salud. “Quiero agradecerles mucho a todos por meterse tanto con mi caso, mi historia, entre todos logramos esta bendición que me está pasando. El jueves me realizan la radioembolización para tratar los tumores más grandes, la medicación llegó hoy al país y solo es obra de Dios abriendo caminos”, expresó.