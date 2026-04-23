Los hermanos Sardelli, de Airbag, apadrinaron el Garrahan con una importante donación

En el mismo mensaje, Sol agradeció el apoyo recibido y brindó detalles sobre su estado de salud. “Quiero agradecerles mucho a todos por meterse tanto con mi caso, mi historia, entre todos logramos esta bendición que me está pasando. El jueves me realizan la radioembolización para tratar los tumores más grandes, la medicación llegó hoy al país y solo es obra de Dios abriendo caminos”, expresó.