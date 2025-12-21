El Garrahan y la UBA crean una nueva herramienta para detectar enfermedades raras

Se trata de un hito para la medicina nacional. Hasta ahora, los equipos de salud del país debían apoyarse en referencias extranjeras para medir la longitud de los telómeros, estructuras que protegen el ADN y funcionan como un “reloj biológico” de las células. El problema era claro: esas curvas no representaban las características genéticas de la población argentina, lo que podía afectar la precisión de los diagnósticos.