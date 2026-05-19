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Banda del Río Salí refuerza controles y campañas para frenar la formación de basurales urbanos

El municipio intensificó las tareas de vigilancia y concientización en distintos sectores de la ciudad. Advierten que arrojar residuos en la vía pública está prohibido y puede derivar en multas.

Banda del Río Salí refuerza controles y campañas para frenar la formación de basurales urbanos
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Municipalidad de Banda del Río Salí intensificó controles y sanciones recientemente para frenar los basurales urbanos prohibidos en la vía pública por ordenanza.
  • Tras detectar descarte irregular de residuos, la intendencia de Gonzalo Monteros usa cámaras de seguridad para identificar infractores, aplica multas y urbaniza las zonas.
  • El programa busca consolidar la conciencia ambiental colectiva y la responsabilidad compartida con los vecinos para mantener los espacios públicos recuperados y limpios.
Resumen generado con IA

La Municipalidad de Banda del Río Salí intensificó las acciones de control y concientización para combatir la formación de basurales urbanos en distintos puntos de la ciudad. Desde el municipio recordaron que arrojar residuos en la vía pública está prohibido por la Ordenanza N.º 1826/2025 y advirtieron que los infractores pueden recibir sanciones económicas.

La campaña tiene como principal referente al intendente Gonzalo Monteros, quien difundió un video en las redes sociales oficiales del municipio en el que se observa a una persona arrojando bolsas con basura en un espacio público. Allí, el jefe municipal explica que existen lugares específicos para la disposición de residuos y remarca el trabajo diario de los operarios y camiones recolectores.

“Hay lugares específicos donde trabajadores y camiones durante el día realizan la recolección de residuos”, señala Monteros en el mensaje audiovisual.

En el mismo video, el intendente detalla cómo actúa el municipio ante las denuncias vecinales por la aparición de microbasurales. “Cuando los vecinos denuncian la formación de microbasurales, actuamos, ponemos cámaras de seguridad e identificamos a los infractores, aplicamos multas y además urbanizamos estos lugares recuperando los espacios con obras”, afirma.

La publicación también incluye un número telefónico habilitado para que los vecinos puedan denunciar situaciones de contaminación o la formación de basurales clandestinos.

La iniciativa busca acompañar las tareas diarias de limpieza y recuperación de espacios públicos que realiza el personal municipal, en un contexto en el que continúan registrándose conductas vinculadas al descarte irregular de residuos en terrenos baldíos, veredas y distintos sectores urbanos.

Desde el municipio señalaron que el objetivo es fortalecer una conciencia colectiva sobre el cuidado de la ciudad y promover una responsabilidad compartida entre el Estado y los vecinos.

“Venimos trabajando en la recuperación de espacios públicos para transformarlos en lugares limpios y seguros para las familias. Pero este esfuerzo necesita también del compromiso de cada vecino para evitar que se sigan generando basurales”, expresó Monteros.

Las autoridades insistieron además en la importancia de utilizar los servicios habilitados para la disposición adecuada de residuos y remarcaron que mantener limpia la vía pública requiere del compromiso conjunto de toda la comunidad.

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