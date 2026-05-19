Banda del Río Salí refuerza controles y campañas para frenar la formación de basurales urbanos

La campaña tiene como principal referente al intendente Gonzalo Monteros, quien difundió un video en las redes sociales oficiales del municipio en el que se observa a una persona arrojando bolsas con basura en un espacio público. Allí, el jefe municipal explica que existen lugares específicos para la disposición de residuos y remarca el trabajo diario de los operarios y camiones recolectores.