Secciones
SociedadActualidad

LA GACETA se suma al Hot Sale con descuentos en suscripciones digitales y beneficios exclusivos

Del 11 al 13 de mayo, accedé a todo el contenido digital con súper promociones que no vas a querer dejar pasar.

Promociones especiales en LA GACETA Promociones especiales en LA GACETA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Del 11 al 13 de mayo, LA GACETA lanza en Argentina promociones en suscripciones digitales por el Hot Sale para acercar contenidos exclusivos y herramientas innovadoras a sus lectores.
  • La oferta fija precios por nueve meses e incluye resúmenes con IA y beneficios en el Club LA GACETA, con rebajas en marcas como YPF y McDonald's en una red de 300 comercios.
  • Esta estrategia busca potenciar el crecimiento del ecosistema digital del diario, combinando tecnología y servicios para fortalecer el vínculo con la comunidad de suscriptores.
Resumen generado con IA

En el marco del Hot Sale, LA GACETA presenta una propuesta especial para acceder a sus contenidos digitales con precios promocionales por tiempo limitado. La iniciativa apunta a acercar a más lectores a una experiencia completa de información, con herramientas innovadoras y beneficios adicionales.

Durante esta acción, se ofrecen dos planes de suscripción con valores finales fijos por nueve meses. Por un lado, el Acceso Digital Individual a $499, que permite navegar sin límites por todo el contenido online del diario. Por otro, el plan Acceso Digital Individual + Club LA GACETA, a $1.999, que suma ventajas exclusivas a la experiencia informativa.

Ambas opciones incluyen acceso ilimitado a las noticias del sitio, lectura de notas en formato audio y la posibilidad de consultar el archivo histórico del diario. Además, los suscriptores cuentan con una herramienta de resumen con inteligencia artificial, diseñada para acceder de manera ágil a los puntos más importantes de cada artículo.

En el caso del plan que incorpora el club, también se habilitan promociones especiales y actividades exclusivas, junto con descuentos en una red de más de 300 comercios adheridos en toda la provincia.

Entre las marcas participantes se encuentran YPF, Jumbo, Easy, Vea, McDonald's, Mostaza, Le Pain Quotidien, Marathon Deportes y JetSMART, entre otras.

De esta manera, LA GACETA se suma a uno de los eventos de comercio electrónico más importantes del país con una oferta que combina acceso a la información, innovación tecnológica y beneficios para sus lectores.

Temas Hot saleInteligencia Artificial
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La causa contra Manuel Adorni entra en fase crítica: ahora la Justicia investiga a la consultora de su esposa
1

La causa contra Manuel Adorni entra en fase crítica: ahora la Justicia investiga a la consultora de su esposa

Qué pasa con las cubiertas chinas en Tucumán
2

Qué pasa con las cubiertas chinas en Tucumán

Anses confirmó cambios en jubilaciones: cómo impacta el nuevo índice de actualización salarial
3

Anses confirmó cambios en jubilaciones: cómo impacta el nuevo índice de actualización salarial

Alerta amarilla por frío extremo, vientos de hasta 80 km/h y nevadas: advierten por fenómenos riesgosos para la salud en el país
4

Alerta amarilla por frío extremo, vientos de hasta 80 km/h y nevadas: advierten por fenómenos riesgosos para la salud en el país

Transferencia de una camioneta: acusan a una abogada del Estado de cometer un engaño
5

Transferencia de una camioneta: acusan a una abogada del Estado de cometer un engaño

Ranking notas premium
Un juez dictará sentencia en la causa de la docente detenida en un acto en Simoca en 2025
1

Un juez dictará sentencia en la causa de la docente detenida en un acto en Simoca en 2025

Detuvieron a un padre y a un hijo y los acusaron de cometer estafas con dólares falsos: cómo era la maniobra
2

Detuvieron a un padre y a un hijo y los acusaron de cometer estafas con dólares falsos: cómo era la maniobra

Llegó el frío: la intemperie que acecha a Milei y el equilibrio de Jaldo
3

Llegó el frío: la intemperie que acecha a Milei y el equilibrio de Jaldo

Cuando la inteligencia artificial también es una “changuita” para llegar a fin de mes
4

Cuando la inteligencia artificial también es una “changuita” para llegar a fin de mes

El caso Lebbos: anatomía de un fracaso judicial
5

El caso Lebbos: anatomía de un fracaso judicial

Más Noticias
Pueblos fantasma: a Mariano Miró la tierra lo ocultó y la memoria lo desenterró

Pueblos fantasma: a Mariano Miró la tierra lo ocultó y la memoria lo desenterró

Cuánto recortó el Gobierno nacional a Educación y universidades

Cuánto recortó el Gobierno nacional a Educación y universidades

Anses confirmó cambios en jubilaciones: cómo impacta el nuevo índice de actualización salarial

Anses confirmó cambios en jubilaciones: cómo impacta el nuevo índice de actualización salarial

El tiempo en Tucumán: las mañanas seguirán frías pero anuncian una tarde soleada

El tiempo en Tucumán: las mañanas seguirán frías pero anuncian una tarde soleada

Universitarios marcharán a plaza Independencia por la Ley de Financiamiento: a qué hora y por qué se movilizan

Universitarios marcharán a plaza Independencia por la Ley de Financiamiento: a qué hora y por qué se movilizan

Alerta amarilla por frío extremo, vientos de hasta 80 km/h y nevadas: advierten por fenómenos riesgosos para la salud en el país

Alerta amarilla por frío extremo, vientos de hasta 80 km/h y nevadas: advierten por fenómenos riesgosos para la salud en el país

Cuánto gana un repositor de supermercado en mayo 2026

Cuánto gana un repositor de supermercado en mayo 2026

La psicología explica por qué algunas personas empiezan todo y no terminan nada

La psicología explica por qué algunas personas empiezan todo y no terminan nada

Comentarios