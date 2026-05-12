LA GACETA se suma al Hot Sale con descuentos en suscripciones digitales y beneficios exclusivos

Resumen para apurados
- Del 11 al 13 de mayo, LA GACETA lanza en Argentina promociones en suscripciones digitales por el Hot Sale para acercar contenidos exclusivos y herramientas innovadoras a sus lectores.
- La oferta fija precios por nueve meses e incluye resúmenes con IA y beneficios en el Club LA GACETA, con rebajas en marcas como YPF y McDonald's en una red de 300 comercios.
- Esta estrategia busca potenciar el crecimiento del ecosistema digital del diario, combinando tecnología y servicios para fortalecer el vínculo con la comunidad de suscriptores.
En el marco del Hot Sale, LA GACETA presenta una propuesta especial para acceder a sus contenidos digitales con precios promocionales por tiempo limitado. La iniciativa apunta a acercar a más lectores a una experiencia completa de información, con herramientas innovadoras y beneficios adicionales.
Durante esta acción, se ofrecen dos planes de suscripción con valores finales fijos por nueve meses. Por un lado, el Acceso Digital Individual a $499, que permite navegar sin límites por todo el contenido online del diario. Por otro, el plan Acceso Digital Individual + Club LA GACETA, a $1.999, que suma ventajas exclusivas a la experiencia informativa.
Ambas opciones incluyen acceso ilimitado a las noticias del sitio, lectura de notas en formato audio y la posibilidad de consultar el archivo histórico del diario. Además, los suscriptores cuentan con una herramienta de resumen con inteligencia artificial, diseñada para acceder de manera ágil a los puntos más importantes de cada artículo.
En el caso del plan que incorpora el club, también se habilitan promociones especiales y actividades exclusivas, junto con descuentos en una red de más de 300 comercios adheridos en toda la provincia.
Entre las marcas participantes se encuentran YPF, Jumbo, Easy, Vea, McDonald's, Mostaza, Le Pain Quotidien, Marathon Deportes y JetSMART, entre otras.
De esta manera, LA GACETA se suma a uno de los eventos de comercio electrónico más importantes del país con una oferta que combina acceso a la información, innovación tecnológica y beneficios para sus lectores.