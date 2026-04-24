Aumenta la luz en Tucumán: el Ersept confirmó una suba del 18% en dos etapas

El Ente Regulador de los Servicios Públicos de Tucumán (Erspet) confirmó que las tarifas de energía eléctrica en la provincia registrarán un incremento de hasta el 18% durante 2026, que será aplicado en dos etapas. Así lo informó a LA GACETA el interventor, José Ricardo Ascárate, tras su exposición ante la Comisión de Energía de la Legislatura.