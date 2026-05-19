Entre pasadizos oscuros con poca luz: así es la cueva submarina donde murieron los buzos italianos

Las condiciones de visibilidad, las fuertes corrientes que tiene el océano Índico y la falta de luz llevaron a que los rescatistas suspendieran los trabajos a partir del atardecer. A 50 o 60 metros de profundidad, la luz natural que llega ya no es suficiente. Los buzos que ingresan deben contar no solo con equipo especializado, sino también con una mezcla de gases especial que soporte la presión sin volverse tóxica.