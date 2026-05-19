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Entre pasadizos oscuros con poca luz: así es la cueva submarina donde murieron los buzos italianos

Los allegados a los buzos no se explican cómo perdieron el camino. Para Mónica Montefalcone, la más experimentada del grupo, la cueva era como su segundo hogar, según declaró su marido.

Las cuevas a las que ingresaron los buzos no permite hacer una salida directa a la superficie porque tiene techos de corales que bloquean el paso.
Las cuevas a las que ingresaron los buzos no permite hacer una salida directa a la superficie porque tiene techos de corales que bloquean el paso. Imagen ilustrativa
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Buzos italianos y un rescatista murieron el jueves tras quedar atrapados a 50 metros en cuevas de Maldivas. Se investiga por qué expertos en exploración perdieron el rumbo.
  • El equipo de la Universidad de Génova operaba en un laberinto de baja visibilidad y corrientes. Superaron el límite de buceo recreativo en un entorno de alta complejidad técnica.
  • El suceso genera alerta sobre los riesgos del buceo técnico en arrecifes. Se investigará por qué expertos de este nivel no pudieron hallar la salida en un sistema ya conocido.
Resumen generado con IA

La tragedia que tuvo lugar el pasado jueves en Maldivas sigue analizándose en el mundo entero. La muerte de cuatro buzos italianos profesionales y un rescatista en el atolón de Vaavu conmocionó al mundo. Aunque aún no se esclarecieron las causas de la desaparición y posterior muerte, ya se manejan algunas hipótesis entre las que está la dificultad del buceo en las cuevas submarinas elegidas.

Qué pasó con los buzos italianos hallados muertos en una cueva submarina de Maldivas

Qué pasó con los buzos italianos hallados muertos en una cueva submarina de Maldivas

Un equipo integrado por los buzos técnicos Muriel Odennino, Federico Gaultier, Gianluca Benedetti, Mónica Montefalcone y su hija, Giorgia Sommacal, quedó atrapado en las cuevas submarinas a 50 metros de profundidad por una razón que aún se desconoce. Fuentes cercanas a los fallecidos informaron que todos eran experimentados y que bajo ninguna circunstancia se habrían expuesto a una situación de riesgo.

Un instructor de buceo explicó que el límite para realizar buceo recreativo son 40 metros de profundidad, 10 metros por encima del nivel al que había llegado el equipo de investigación perteneciente a la Universidad de Génova. La denuncia llegó cuando la tripulación del yate en que habían llegado hasta la superficie de las cuevas alertó por su ausencia.

Cómo son las cuevas de Maldivas en las que murieron los buzos italianos

El atolón de Vaavu se encuentra en el océano Índico, a unos 800 kilómetros de distancia al sudoeste de Sri Lanka y poco más de 660 al sudoeste de la India. La zona donde murieron los cinco submarinistas está formada por un sistema de cuevas de coral de gran complejidad y a una profundidad desafiante incluso para los buzos más experimentados.

Pese al desafío que supone transitarlas, se trata de una zona conocida entre buzos técnicos y exploradores que no deja de requerir cuidados extremos. Según las reconstrucciones, la cueva forma un sistema de túneles y pasadizos que se mezclan formando una especie de laberinto subacuático que se extiende unos 260 metros bajo los arrecifes de coral.

Las condiciones de visibilidad, las fuertes corrientes que tiene el océano Índico y la falta de luz llevaron a que los rescatistas suspendieran los trabajos a partir del atardecer. A 50 o 60 metros de profundidad, la luz natural que llega ya no es suficiente. Los buzos que ingresan deben contar no solo con equipo especializado, sino también con una mezcla de gases especial que soporte la presión sin volverse tóxica.

Por la falta de visibilidad, las cuevas pueden volverse peligrosas en segundos. Cualquier movimiento puede levantar sedimentos y hacer que el camino se vuelva invisible. Por ello, quienes descienden bajo los arrecifes deben guiarse por linternas y cuerdas que se fijan a las paredes previamente.

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