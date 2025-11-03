Maldivas da un paso histórico: prohíbe fumar a los nacidos a partir de 2007

En la medianoche del sábado al domingo, Maldivas hizo historia al convertirse en el primer país del mundo en aplicar una prohibición total de fumar para las personas nacidas a partir de 2007. La medida, que comenzó a regir oficialmente tras la firma del presidente Mohamed Muizzu, forma parte de una ambiciosa política pública conocida como la “Prohibición Generacional”, con la que el Gobierno pretende erradicar los hábitos no saludables mediante “un esfuerzo social colectivo”, según publicó el diario maldivo Mihaaru.