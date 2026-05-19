Qué pasó con los buzos italianos hallados muertos en una cueva submarina de Maldivas
Las autoridades de Maldivas investigan las causas de la muerte de cinco buzos italianos hallados en una cueva submarina del atolón de Vaavu. Mientras avanza un complejo operativo de rescate, crecen las hipótesis sobre fallas técnicas, corrientes extremas y una posible desorientación bajo el agua.
Resumen para apurados
- Maldivas investiga la muerte de cinco buzos italianos hallados en una cueva submarina del atolón de Vaavu, tras desaparecer en una inmersión técnica de alta complejidad científica.
- El grupo partió del yate Duke of York hacia una zona de fuertes corrientes. Las tareas de recuperación son críticas; un rescatista murió por descompresión durante las maniobras.
- La tragedia de los expertos impacta en la comunidad científica italiana y cuestiona los protocolos de seguridad y los límites de profundidad en las expediciones submarinas de lujo.
Las autoridades de Maldivas avanzan en la investigación para esclarecer la muerte de cinco ciudadanos italianos que desaparecieron durante una inmersión en una cueva submarina del atolón de Vaavu, uno de los destinos más reconocidos del océano Índico por sus arrecifes y excursiones de buceo de alta complejidad.
El hallazgo de los cuerpos fue confirmado por el gobierno local tras un amplio operativo de búsqueda desplegado por la Guardia Costera, fuerzas policiales y especialistas extranjeros. Sin embargo, las tareas para recuperar los restos se presentan especialmente complejas debido a la profundidad y a las condiciones extremas del entorno, por lo que el procedimiento se extenderá durante al menos dos jornadas más.
El episodio ocurrió durante una excursión subacuática realizada desde el yate de lujo Duke of York, operado por una empresa dedicada al turismo exclusivo en la región. Los cinco buzos no regresaron a la superficie tras una inmersión programada en las inmediaciones de Alimathaa, una zona frecuentada por investigadores y aficionados al buceo técnico.
Las hipótesis bajo análisis
Aunque aún no existe una conclusión oficial, los investigadores trabajan sobre varias líneas. Una de las principales apunta a un posible inconveniente técnico vinculado al suministro de oxígeno o a la mezcla de gases utilizada durante el descenso.
Otra hipótesis considera que las condiciones del mar pudieron haber jugado un papel determinante. Fuertes corrientes internas, cambios bruscos de temperatura y escasa visibilidad son factores que pueden alterar drásticamente una inmersión en cuevas, incluso para buzos experimentados.
También se evalúa la posibilidad de que el grupo haya sufrido una desorientación dentro del sistema cavernoso. En este tipo de exploraciones, una pérdida de referencia espacial puede resultar fatal si se agota el aire o si los tiempos de ascenso se ven comprometidos.
Uno de los aspectos que genera mayor atención entre los investigadores es la profundidad alcanzada. Fuentes vinculadas al caso indicaron que los cuerpos fueron localizados a decenas de metros por debajo del límite habitual permitido para actividades recreativas, lo que abre interrogantes sobre las condiciones en las que se autorizó la expedición.
Un rescate que también dejó una víctima fatal
La tragedia sumó un capítulo aún más dramático cuando un integrante de la Fuerza de Defensa Nacional de Maldivas murió durante las maniobras de recuperación.
El rescatista sufrió un cuadro severo de descompresión tras participar en una inmersión a gran profundidad. Fue trasladado de urgencia a un centro médico de la capital, donde falleció poco después.
Desde el gobierno señalaron que su muerte evidencia la enorme dificultad técnica que representa el operativo.
Quiénes eran las víctimas
Entre los fallecidos se encuentra una reconocida profesora universitaria especializada en ecología marina, su hija, una investigadora y dos instructores de buceo con experiencia internacional.
Varios de ellos participaban en proyectos científicos vinculados al estudio de ecosistemas marinos y desarrollaban tareas de investigación en la zona días antes del accidente.
La comunidad académica italiana expresó su conmoción por la pérdida, mientras las autoridades continúan recabando información para determinar si existieron fallas humanas, técnicas o irregularidades en la planificación de la inmersión.