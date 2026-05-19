Qué pasó con los buzos italianos hallados muertos en una cueva submarina de Maldivas

El hallazgo de los cuerpos fue confirmado por el gobierno local tras un amplio operativo de búsqueda desplegado por la Guardia Costera, fuerzas policiales y especialistas extranjeros. Sin embargo, las tareas para recuperar los restos se presentan especialmente complejas debido a la profundidad y a las condiciones extremas del entorno, por lo que el procedimiento se extenderá durante al menos dos jornadas más.