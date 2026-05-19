Asistencia a personas en situación de calle: se refuerza la actividad del Refugio Municipal

Resumen para apurados
- La Municipalidad de San Miguel de Tucumán refuerza la asistencia en el Refugio Papa Francisco ante el frío intenso para proteger a personas en situación de calle en la capital.
- El centro ofrece alojamiento, comida y atención médica las 24 horas. Se habilitaron líneas telefónicas (103 y 3812156434) para que vecinos reporten casos de vulnerabilidad social.
- El programa busca la reinserción laboral y social mediante talleres de empleo. Esta política apunta a reducir la marginalidad estructural frente a crisis climáticas y sociales.
Las calles tucumanas están atravesadas por una problemática: cada vez más personas se ven en situación de calle. Durante los días de frío, para dar solución a esta realidad, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán brinda asistencia gratuita. Por eso se puso a disposición de la población el Refugio Municipal y una línea para informar sobre casos de personas en esa condición.
El Refugio Papa Francisco, ubicado en el parque 9 de Julio, en Coronel Suárez 550, tiene una propuesta para las personas y familias que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. En el recinto se brindan abrigo, alimentos, refugio y contención las 24 horas del día. También hay médicos para atender de forma gratuita a las personas que así lo necesiten.
Línea para informar sobre personas en situación de calle
La Secretaría de Atención al Ciudadano de la Municipalidad trabaja de forma activa para dar respuesta rápida a las personas expuestas a la intemperie que lo soliciten o cuyo caso sea notificado. Para comunicarlo, se dispuso el teléfono 3812156434. Una vez notificado el caso, personal de la Secretaría se hará presente para localizar a la o las personas.
Sofía Prado Budeguer, secretaria de Atención al Ciudadano, informó que en el refugio también se dispusieron herramientas para promover la reinserción social y laboral. El trabajo se articula con la Dirección de Empleo y se ofrece ayuda para armar el currículum, conocer el potencial de trabajo y aplicación de cada adulto y así obtener una salida laboral.
“Las personas que ingresan al refugio cuentan con servicios y comodidades básicas para transitar su estadía en condiciones dignas. Tienen acceso a baños divididos por género con agua caliente, comidas, un lugar cómodo con habitaciones y un espacio para que puedan compartir las comidas en familia”, concluyó.
Para informar sobre la presencia de personas que se encuentren en la vía pública en una situación de vulnerabilidad, los vecinos pueden comunicarse durante las 24 horas al teléfono 103, de Defensa Civil.