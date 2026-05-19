Asistencia a personas en situación de calle: se refuerza la actividad del Refugio Municipal

Las calles tucumanas están atravesadas por una problemática: cada vez más personas se ven en situación de calle. Durante los días de frío, para dar solución a esta realidad, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán brinda asistencia gratuita. Por eso se puso a disposición de la población el Refugio Municipal y una línea para informar sobre casos de personas en esa condición.