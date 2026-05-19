Alerta amarilla por frío extremo: se esperan temperaturas "peligrosas para la salud" este martes

Resumen para apurados
- El SMN emitió una alerta amarilla por frío extremo para este martes en Jujuy, donde las temperaturas de 0°C representan un riesgo para la salud en diversas localidades del oeste.
- El aviso del Sistema de Alerta Temprana afecta a localidades como Tilcara y El Carmen. Mientras el país registra estabilidad, estas heladas superan los umbrales estadísticos mínimos.
- Se advierte un impacto moderado a alto en grupos vulnerables, como niños y adultos mayores. El SMN recomienda calefacción segura y evitar cambios bruscos ante el riesgo sanitario.
Después de un tiempo considerable de avisos por fenómenos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional informó que este martes y miércoles serán jornadas sin sobresaltos en materia climática. Por estos días, solo una provincia se verá afectada por las temperaturas bajas, lo que puede suponer riesgos considerables para la salud. En cuanto al resto del país, se espera un período de frío y en algunas provincias acompañado de un cielo despejado mientras que en otras cubierto de nubes.
A través de su Sistema de Alerta Temprana (SAT), una herramienta visual que permite identificar rápidamente una amenaza, ofreciendo información oportuna frente a la ocurrencia de un peligro meteorológico, el SMN advirtió que será una única provincia la que sufrirá por las temperaturas extremas, en este caso heladas que pueden afectar al bienestar de los grupos de riesgo.
Alerta amarilla en el norte argentino
Jujuy es la jurisdicción que hoy se encuentra bajo alerta amarilla por frío extremo. De acuerdo con la advertencia, la región oeste está bajo aviso, donde se encuentran El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, la zona baja de Doctor Manuel Belgrano y Tilcara. Este período se caracteriza por valores de temperatura mínima con efecto moderado a alto en el organismo. De acuerdo con el SMN “Las temperaturas extremas pueden ser peligrosas para la condición física, sobre todo para los grupos de vulnerabilidad, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas. “. En la región las temperaturas podrán tocar el piso de los 0°C de forma intermitente.
La ocurrencia de los eventos fríos se determina a partir de umbrales estadísticos (percentiles), tanto para las temperaturas máximas y mínimas. Estos valores también pueden entenderse como la temperatura por debajo de la cual uno se encuentra dentro del 10% de las temperaturas más bajas registradas en ese lugar.
Temperaturas estimadas para las distintas provincias
El resto del país se encuentra coloreado de verde según el SAT, sin alertas por fenómenos meteorológicos de peligro o eventos extremos. En la mayoría de localidades, incluyendo Tucumán, se registrarán temperaturas mínimas que se acercan e incluso superan los 0°C. En el caso de nuestra provincia, la máxima será de 16°C y la mínima de 7°C. En las otras, el SMN indicó que la temperatura máxima será de 15°C y la mínima de -1°C en Córdoba; 16°C y 1°C en Santa Fe; 16°C y 1°C en Entre Ríos; 12°C y 4°C en Jujuy; 13°C y 3°C en Salta; 17°C y 6°C en Misiones; y 16°C y 4°C en La Rioja. Además, se prevén máximas de 17°C y mínimas de -1°C en Santiago del Estero; 15°C y 4°C en San Luis; 16°C y 2°C en San Juan; 14°C y 3°C en Mendoza; 17°C y 2°C en Río Negro; 17°C y 3°C en Chubut; y 11°C y 6°C en Santa Cruz y en Buenos Aires la máxima será de 15°C y la mínima de 2°C.
Ante los fenómenos por eventos fríos extremos, el SMN proporcionó algunas recomendaciones.
- Evitá exponerte por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigate con muchas capas de ropa liviana.
- Generá más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).
- Mantené la casa calefaccionada de forma segura.
- Evitá los cambios bruscos de temperatura.
- Tomá mucho líquido y evitá el consumo de bebidas alcohólicas.
- Si estás afectado por el frío, no te automediques, y consultá con un médico o dirigite al centro de salud más cercano.
- Si tenés medicación recetada mantené el plan de acción actualizado.
- No fumes en ambientes cerrados.
- Prestá especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.