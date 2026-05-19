Alerta amarilla por frío extremo: se esperan temperaturas "peligrosas para la salud" este martes

Temperaturas estimadas para las distintas provincias

El resto del país se encuentra coloreado de verde según el SAT, sin alertas por fenómenos meteorológicos de peligro o eventos extremos. En la mayoría de localidades, incluyendo Tucumán, se registrarán temperaturas mínimas que se acercan e incluso superan los 0°C. En el caso de nuestra provincia, la máxima será de 16°C y la mínima de 7°C. En las otras, el SMN indicó que la temperatura máxima será de 15°C y la mínima de -1°C en Córdoba; 16°C y 1°C en Santa Fe; 16°C y 1°C en Entre Ríos; 12°C y 4°C en Jujuy; 13°C y 3°C en Salta; 17°C y 6°C en Misiones; y 16°C y 4°C en La Rioja. Además, se prevén máximas de 17°C y mínimas de -1°C en Santiago del Estero; 15°C y 4°C en San Luis; 16°C y 2°C en San Juan; 14°C y 3°C en Mendoza; 17°C y 2°C en Río Negro; 17°C y 3°C en Chubut; y 11°C y 6°C en Santa Cruz y en Buenos Aires la máxima será de 15°C y la mínima de 2°C.