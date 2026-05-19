Este sencillo ejercicio de dos minutos puede reducir el riesgo de caídas y mejorar el equilibrio

A menudo olvidamos que el equilibrio es una capacidad física que se deteriora silenciosamente si no se estimula. Las caídas representan uno de los problemas más importantes dentro de la patología geriátrica, generando uno de los llamados “grandes síndromes geriátricos”, de acuerdo con un informe del Registro Nacional de Cuidadores Domiciliarios de Argentina. Aproximadamente el 30%, sean independientes y/o autoválidas sufren una caída una vez al año. Este porcentaje, asciende hasta el 35% en los mayores de 75 años y a un 50% en los mayores de 80 años. La mortalidad por caídas se incrementa exponencialmente con el aumento de la edad en ambos sexos por encima de los 75 años, una estadística que resalta la urgencia de actuar a tiempo.