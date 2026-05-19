El sencillo ejercicio que trabaja todos los músculos y deberías hacer sí o sí a partir de los 60 años

Impacto en la salud

El uso de bastones en la marcha nórdica duplica los beneficios de la caminata regular. Demarco explica que esta práctica no solo fortalece la musculatura de las piernas, sino también los brazos, la espalda y los abdominales. “Desde el punto de vista de la biomecánica, caminar con bastones da más apoyo, estabilidad y mejora la postura”, añade. Furman compara la marcha nórdica con el trabajo en una máquina elíptica, donde se ejecutan movimientos cruzados de piernas y brazos, fortaleciendo el abdomen, la columna, y mejorando la estabilidad y la fuerza.