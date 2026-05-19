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Con proteínas y fibra: cinco cookies saludables recomendadas por una nutricionista

Cinco opciones ricas en proteínas, vitaminas y minerales compartidas por una especialista para renovar las tardes con preparaciones fáciles.

Con proteínas y fibra: cinco cookies saludables recomendadas por una nutricionista
Foto: Cuerpomente.com
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La nutricionista Clara Fusinoni compartió cinco recetas de galletas saludables ricas en proteínas y fibras para renovar las meriendas en Argentina con opciones bajas en gluten.
  • Las preparaciones incluyen ingredientes como quinoa, banana y coco, usando métodos rápidos como horno o air fryer para mejorar el perfil nutricional de los snacks diarios.
  • Esta propuesta busca transformar hábitos alimenticios fomentando el consumo de vitaminas y minerales, respondiendo a la creciente demanda de alternativas sanas a las harinas.
Resumen generado con IA

Las meriendas pueden dejar de ser un té, un café o un mate lavado con galletitas. Además, si de eliminar las harinas se trata, cada vez se dan a conocer más opciones saludables, con bajo contenido de gluten. La nutricionista Clara Fusinoni –M.N. 12.626– compartió en su cuenta de Instagram –@clara.nutri– cinco recetas de cookies o galletas con ingredientes saludables para comer rico y sano.

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Las cinco recetas que incluyó alternan sabores y también modos de preparación. En tanto algunas se hacen al horno, otras son aptas para la air fryer y otras solo necesitan un tiempo en el congelador. Además, son ricas en proteínas, vitaminas y minerales y se preparan en apenas unos minutos.

  • Cookies de banana y chips

Precalentá el horno a 180 °C. En un recipiente hacé un puré con la banana y agregá la pasta de maní, la proteína o leche en polvo y los chips de chocolate. Si es necesario, podés usar algún endulzante. Por último, armá discos y llevalos a cocinar en una plancha aceitada o enmantecada por 10 o 12 minutos o hasta que los bordes estén dorados.

  • Cookies de brownie

En un recipiente, mezclá todos los ingredientes hasta formar una mezcla espesa y homogénea. Con ayuda de una cuchara dale forma a las cookies en una placa de silicona o bandeja para horno aceitada. Por último, cociná en air fryer a 170 °C durante 10 minutos o en el horno a 180 °C durante 10 a 12 minutos.

  • Cookies de quinoa y chocolate

Derretí el chocolate y agregá la pasta de maní o de avellanas, la quinoa e integrá todo. Sobre una placa de silicona o papel manteca, dale forma a las cookies con una cuchara. Llevá al freezer o a la heladera por 30 minutos y estarán listas para comer.

  • Cookies de coco

Colocá todos los ingredientes en un recipiente e integrá hasta formar una masa. Armá las cookies sobre una placa para horno aceitada o sobre una placa de silicona. Horneá a 180 °C por 10 a 12 minutos o hasta que estén doradas.

  • Cookies de naranja, coco y chocolate
En un bol, colocá los huevos junto al jugo y la ralladura de naranja y el endulzante. Integrá. Mezclá el coco rallado, la harina de avena, el polvo de hornear y los chips de chocolate hasta que se forme una masa. Dale forma a las cookies y hornealas sobre una placa aceitada o de silicona a 180 °C por 15 a 20 minutos.

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