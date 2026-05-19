Con proteínas y fibra: cinco cookies saludables recomendadas por una nutricionista

En un bol, colocá los huevos junto al jugo y la ralladura de naranja y el endulzante. Integrá. Mezclá el coco rallado, la harina de avena, el polvo de hornear y los chips de chocolate hasta que se forme una masa. Dale forma a las cookies y hornealas sobre una placa aceitada o de silicona a 180 °C por 15 a 20 minutos.