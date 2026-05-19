Con proteínas y fibra: cinco cookies saludables recomendadas por una nutricionista

Resumen para apurados
- La nutricionista Clara Fusinoni compartió cinco recetas de galletas saludables ricas en proteínas y fibras para renovar las meriendas en Argentina con opciones bajas en gluten.
- Las preparaciones incluyen ingredientes como quinoa, banana y coco, usando métodos rápidos como horno o air fryer para mejorar el perfil nutricional de los snacks diarios.
- Esta propuesta busca transformar hábitos alimenticios fomentando el consumo de vitaminas y minerales, respondiendo a la creciente demanda de alternativas sanas a las harinas.
Las meriendas pueden dejar de ser un té, un café o un mate lavado con galletitas. Además, si de eliminar las harinas se trata, cada vez se dan a conocer más opciones saludables, con bajo contenido de gluten. La nutricionista Clara Fusinoni –M.N. 12.626– compartió en su cuenta de Instagram –@clara.nutri– cinco recetas de cookies o galletas con ingredientes saludables para comer rico y sano.
Las cinco recetas que incluyó alternan sabores y también modos de preparación. En tanto algunas se hacen al horno, otras son aptas para la air fryer y otras solo necesitan un tiempo en el congelador. Además, son ricas en proteínas, vitaminas y minerales y se preparan en apenas unos minutos.
- Cookies de banana y chips
Precalentá el horno a 180 °C. En un recipiente hacé un puré con la banana y agregá la pasta de maní, la proteína o leche en polvo y los chips de chocolate. Si es necesario, podés usar algún endulzante. Por último, armá discos y llevalos a cocinar en una plancha aceitada o enmantecada por 10 o 12 minutos o hasta que los bordes estén dorados.
- Cookies de brownie
En un recipiente, mezclá todos los ingredientes hasta formar una mezcla espesa y homogénea. Con ayuda de una cuchara dale forma a las cookies en una placa de silicona o bandeja para horno aceitada. Por último, cociná en air fryer a 170 °C durante 10 minutos o en el horno a 180 °C durante 10 a 12 minutos.
- Cookies de quinoa y chocolate
Derretí el chocolate y agregá la pasta de maní o de avellanas, la quinoa e integrá todo. Sobre una placa de silicona o papel manteca, dale forma a las cookies con una cuchara. Llevá al freezer o a la heladera por 30 minutos y estarán listas para comer.
- Cookies de coco
Colocá todos los ingredientes en un recipiente e integrá hasta formar una masa. Armá las cookies sobre una placa para horno aceitada o sobre una placa de silicona. Horneá a 180 °C por 10 a 12 minutos o hasta que estén doradas.
- Cookies de naranja, coco y chocolate