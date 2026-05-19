Trabajadoras de casas particulares: cuándo se paga el aguinaldo y cuánto corresponde cobrar

La acreditación de este monto adicional coincide con el proceso de revisiones en los haberes de la actividad y la persistente evolución del índice de precios en la economía familiar. Debido a esta realidad, el cobro del medio aguinaldo constituye un auxilio financiero de gran relevancia para miles de empleadas del sector, representando a su vez una obligación pautada en el presupuesto de los hogares empleadores.