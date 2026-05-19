Trabajadoras de casas particulares: cuándo se paga el aguinaldo y cuánto corresponde cobrar

Resumen para apurados
- En junio, empleadores en Argentina deben pagar la primera cuota del aguinaldo a trabajadoras de casas particulares registradas, con plazo de acreditación hasta el 6 de julio.
- El beneficio rige para todas las categorías del sector. El cálculo se basa en la mayor remuneración del semestre, sumando adicionales por antigüedad y zona desfavorable.
- Este pago impulsa la formalización laboral y actúa como un alivio financiero esencial frente a la inflación, impactando directamente en el presupuesto de miles de familias.
Durante el mes de junio, las trabajadoras de casas particulares percibirán la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), denominado habitualmente aguinaldo. Este beneficio económico corresponde de igual manera al personal mensualizado y a quienes prestan servicios por hora o por jornada, bajo la única condición de que el vínculo laboral esté debidamente registrado según las normativas legales actuales.
La acreditación de este monto adicional coincide con el proceso de revisiones en los haberes de la actividad y la persistente evolución del índice de precios en la economía familiar. Debido a esta realidad, el cobro del medio aguinaldo constituye un auxilio financiero de gran relevancia para miles de empleadas del sector, representando a su vez una obligación pautada en el presupuesto de los hogares empleadores.
Cuándo vence el plazo para pagar el aguinaldo
A pesar de que el 30 de junio constituye el vencimiento principal para el pago, el marco normativo otorga una prórroga de hasta cuatro días hábiles destinados a concretar el depósito sin incurrir en penalidades por mora. En virtud de esta disposición legal, los empleadores tienen la posibilidad de abonar la prestación complementaria con plazo máximo hasta el 6 de julio de 2026.
No obstante, profesionales del ámbito laboral aconsejan cumplir con la liquidación dentro del período ordinario para prevenir inconvenientes y asegurar el orden formal del vínculo laboral, asentando el concepto de manera diferenciada en el recibo de haberes. Cabe señalar que este derecho previsional incluye de forma obligatoria a todas las categorías del sector, comprendiendo a supervisores, caseros, personal de tareas generales, específicas y cuidadores de personas.
Qué montos se estiman para junio de 2026
Aquí tienes la información organizada en formato de lista para facilitar su lectura:
Montos estimados según la modalidad (Categoría Tareas Generales):
- Personal con retiro: Percibirá un medio aguinaldo aproximado de $217.600.
- Personal sin retiro: El monto proyectado se ubica en torno a los $240.554.
- Variables generales: Las cifras definitivas varían en cada caso particular de acuerdo con la carga horaria semanal, convenios específicos entre las partes y la antigüedad acumulada.
- Adicional por antigüedad: Suma un 1% por cada año de servicio con el mismo empleador. Este concepto eleva de forma directa el valor del aguinaldo, al formar parte de la remuneración mensual base.
- Plus por zona desfavorable: Quienes presten servicios en las regiones del sur del país contempladas por la ley reciben un beneficio porcentual que incrementa tanto el salario habitual como el Sueldo Anual Complementario.