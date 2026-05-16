A quiénes corresponde cobrar aguinaldo de Anses en junio

El aguinaldo se calcula sobre el mejor haber mensual percibido entre enero y junio de este año. El 50% de ese mes será tomado como indicador para abonar el SAC. El valor que queda excluido del cálculo es el del bono de $70.000 que se entrega desde hace meses. Aunque se espera que se abone, no se hará un cálculo sobre el 50% de esa suma.