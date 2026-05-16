A quiénes corresponde cobrar aguinaldo de Anses en junio

Resumen para apurados
- Anses pagará el aguinaldo a jubilados y pensionados en junio sobre el mejor haber del semestre, excluyendo el bono de $70.000, para reforzar los ingresos del sector previsional.
- El cobro será automático junto a los haberes, aunque el calendario se verá afectado por los feriados de junio. El monto incluirá la actualización basada en la inflación de abril.
- La medida busca sostener el poder de compra ante la inflación. Se prevé que el ingreso extra dinamice el consumo interno y brinde alivio financiero a millones de beneficiarios.
La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) anunció que la primera cuota anual del aguinaldo llegará a sus beneficiarios. Los grupos incluidos dentro del sistema nacional previsional –pensionados, jubilados y titulares de asignaciones– cobrarán a partir del próximo mes un monto extra, esta vez correspondiente a la mitad de su mejor pago del último semestre.
El medio aguinaldo –o Sueldo Anual Complementario– será abonado con la mensualidad de junio. El depósito de los haberes suele darse a partir de la segunda semana de cada mes. En mayo, el pago inició el lunes 11, por lo que puede esperarse que en el sexto mes del año los depósitos empiecen a llegar a sus titulares a partir de la semana del martes 9.
Los beneficiarios de los programas previsionales deberán tener en cuenta que, una vez más, el calendario de pago se verá interrumpido. En junio habrá dos feriados que cortarán con la seguidilla de días de pagos. Estos interrumpirán los depósitos por ser considerados días no hábiles. No se abonará, entonces, el lunes 15, feriado trasladado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.
Aguinaldo para jubilados y pensionados de Anses
Jubilados, pensionados y titulares de pensiones no contributivas de Argentina serán alcanzados por el pago semestral. Para recibir el SAC no habrá que realizar ningún trámite extra, sino que se depositará de manera automática en la cuenta bancaria del beneficiario. El pago ingresará como de costumbre sucede con el pago de los haberes.
Aunque todavía no se confirmó cuál será el monto que percibirá cada beneficiario de acuerdo a su prestación, se espera que impacte en el aguinaldo cada actualización que se dio desde el inicio del año. Además, todavía resta sumar a la mensualidad de junio el aumento correspondiente al mes. En este sentido, se sumará un porcentaje correspondiente al IPC de abril.