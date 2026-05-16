Secciones
EconomíaNoticias económicas

A quiénes corresponde cobrar aguinaldo de Anses en junio

Los beneficiarios de Anses cobrarán el medio aguinaldo junto con los haberes de junio. El calendario de pagos se verá afectado por los feriados del mes y el cálculo no incluirá el bono de $70.000.

El aguinaldo no tomará en cuenta para su cálculo el bono extra que se entrega a titulares de Anses desde hace meses. El aguinaldo no tomará en cuenta para su cálculo el bono extra que se entrega a titulares de Anses desde hace meses.
Por Milagro Corbalán Hace 29 Min

Resumen para apurados

  • Anses pagará el aguinaldo a jubilados y pensionados en junio sobre el mejor haber del semestre, excluyendo el bono de $70.000, para reforzar los ingresos del sector previsional.
  • El cobro será automático junto a los haberes, aunque el calendario se verá afectado por los feriados de junio. El monto incluirá la actualización basada en la inflación de abril.
  • La medida busca sostener el poder de compra ante la inflación. Se prevé que el ingreso extra dinamice el consumo interno y brinde alivio financiero a millones de beneficiarios.
Resumen generado con IA

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) anunció que la primera cuota anual del aguinaldo llegará a sus beneficiarios. Los grupos incluidos dentro del sistema nacional previsional –pensionados, jubilados y titulares de asignaciones– cobrarán a partir del próximo mes un monto extra, esta vez correspondiente a la mitad de su mejor pago del último semestre.

Plan Alimentar con aumento: cuánto cobrarán los beneficiarios de Anses desde mayo de 2026

Plan Alimentar con aumento: cuánto cobrarán los beneficiarios de Anses desde mayo de 2026

El medio aguinaldo –o Sueldo Anual Complementario– será abonado con la mensualidad de junio. El depósito de los haberes suele darse a partir de la segunda semana de cada mes. En mayo, el pago inició el lunes 11, por lo que puede esperarse que en el sexto mes del año los depósitos empiecen a llegar a sus titulares a partir de la semana del martes 9.

Los beneficiarios de los programas previsionales deberán tener en cuenta que, una vez más, el calendario de pago se verá interrumpido. En junio habrá dos feriados que cortarán con la seguidilla de días de pagos. Estos interrumpirán los depósitos por ser considerados días no hábiles. No se abonará, entonces, el lunes 15, feriado trasladado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

Aguinaldo para jubilados y pensionados de Anses

Jubilados, pensionados y titulares de pensiones no contributivas de Argentina serán alcanzados por el pago semestral. Para recibir el SAC no habrá que realizar ningún trámite extra, sino que se depositará de manera automática en la cuenta bancaria del beneficiario. El pago ingresará como de costumbre sucede con el pago de los haberes.

Aunque todavía no se confirmó cuál será el monto que percibirá cada beneficiario de acuerdo a su prestación, se espera que impacte en el aguinaldo cada actualización que se dio desde el inicio del año. Además, todavía resta sumar a la mensualidad de junio el aumento correspondiente al mes. En este sentido, se sumará un porcentaje correspondiente al IPC de abril.

El aguinaldo se calcula sobre el mejor haber mensual percibido entre enero y junio de este año. El 50% de ese mes será tomado como indicador para abonar el SAC. El valor que queda excluido del cálculo es el del bono de $70.000 que se entrega desde hace meses. Aunque se espera que se abone, no se hará un cálculo sobre el 50% de esa suma.

Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cuáles son los trabajadores que no cobrarán el aguinaldo en junio y qué dice la ley

Cuáles son los trabajadores que no cobrarán el aguinaldo en junio y qué dice la ley

Lo más popular
Una mujer vinculada a un crimen narco eligió un country de Tucumán para esconderse
1

Una mujer vinculada a un crimen narco eligió un country de Tucumán para esconderse

Por qué el DNU que nombra a Ingrid Lausberg en el Ersept genera dudas en la Legislatura
2

Por qué el DNU que nombra a Ingrid Lausberg en el Ersept genera dudas en la Legislatura

Hoy un auto chino cambia cada dos años: Daniel Herrero, CEO de Mercedes-Benz, lanzó una advertencia para la industria automotriz
3

"Hoy un auto chino cambia cada dos años": Daniel Herrero, CEO de Mercedes-Benz, lanzó una advertencia para la industria automotriz

Las claves del acuerdo entre Jaldo y Acevedo para sostener unido al PJ
4

Las claves del acuerdo entre Jaldo y Acevedo para sostener unido al PJ

14 advertencias en el extraño país del diputesla
5

14 advertencias en el extraño país del "diputesla"

Ranking notas premium
La Cámara Federal resolvió que Pagani no podría ser candidato a otro mandato en la UNT
1

La Cámara Federal resolvió que Pagani no podría ser candidato a otro mandato en la UNT

Pelli será operado otra vez por el cabezazo de Pichón Segura e insiste por una junta médica
2

Pelli será operado otra vez por el cabezazo de "Pichón" Segura e insiste por una junta médica

Pichón Segura, con fecha para el juicio abreviado: Es un traje a medida, dijo Pelli
3

"Pichón" Segura, con fecha para el juicio abreviado: "Es un traje a medida", dijo Pelli

Un médico tucumano casi muere en la pandemia y escribió un libro para no olvidar
4

Un médico tucumano casi muere en la pandemia y escribió un libro para no olvidar

Cómo no va a haber vino en Tucumán si tenemos 18 bodegas”: la nueva presidenta del sector quiere terminar con un mito
5

"Cómo no va a haber vino en Tucumán si tenemos 18 bodegas”: la nueva presidenta del sector quiere terminar con un mito

Más Noticias
Por qué el DNU que nombra a Ingrid Lausberg en el Ersept genera dudas en la Legislatura

Por qué el DNU que nombra a Ingrid Lausberg en el Ersept genera dudas en la Legislatura

Hoy un auto chino cambia cada dos años: Daniel Herrero, CEO de Mercedes-Benz, lanzó una advertencia para la industria automotriz

"Hoy un auto chino cambia cada dos años": Daniel Herrero, CEO de Mercedes-Benz, lanzó una advertencia para la industria automotriz

“Siempre es un caos”: obra frenada y reclamos en el Acceso Sur a la capital

“Siempre es un caos”: obra frenada y reclamos en el Acceso Sur a la capital

Cómo el CEO de Mercedes-Benz, Daniel Herrero, convenció a LA GACETA de acelerar a 205 km/h

Cómo el CEO de Mercedes-Benz, Daniel Herrero, convenció a LA GACETA de acelerar a 205 km/h

Una mujer vinculada a un crimen narco eligió un country de Tucumán para esconderse

Una mujer vinculada a un crimen narco eligió un country de Tucumán para esconderse

Las claves del acuerdo entre Jaldo y Acevedo para sostener unido al PJ

Las claves del acuerdo entre Jaldo y Acevedo para sostener unido al PJ

En Tucumán, dos ingenios ya molieron 112.500 toneladas de caña

En Tucumán, dos ingenios ya molieron 112.500 toneladas de caña

Hervir hojas de laurel con bicarbonato: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Hervir hojas de laurel con bicarbonato: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Comentarios