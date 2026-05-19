Dos hombres fueron demorados por pegar carteles de Myriam Bregman en la vía pública

Según el informe de la Comisaría 11°, los hombres se movilizaban en un Volkswagen Gol Power de color gris. Al requisar el vehículo, los efectivos encontraron un kit de "pegatina" completo: un tacho de 20 litros con engrudo, una escoba y una importante cantidad de afiches con la leyenda: *"Acto en Jujuy, 23 de mayo, Myriam Bregman en el NOA"*.