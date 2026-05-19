Dos hombres fueron demorados por pegar carteles de Myriam Bregman en la vía pública

Alrededor de las 2.20, una patrulla del 911 interceptó a dos hombres en la capital tucumana bajo cargos de vandalismo en la vía pública. Los sujetos, identificados como un soldador de 42 años y un empleado privado de 58, fueron sorprendidos mientras pegaban carteles políticos (de Myriam Bregman) en muros de la ciudad.
Según el informe de la Comisaría 11°, los hombres se movilizaban en un Volkswagen Gol Power de color gris. Al requisar el vehículo, los efectivos encontraron un kit de "pegatina" completo: un tacho de 20 litros con engrudo, una escoba y una importante cantidad de afiches con la leyenda: *"Acto en Jujuy, 23 de mayo, Myriam Bregman en el NOA"*.
Tras ser trasladados a la dependencia policial, se dio intervención a la Unidad Fiscal Criminal N°1. El fiscal de turno, Gerardo Arch, dispuso que los involucrados fueran identificados y puestos en libertad de inmediato.
En tanto, el automóvil fue restituido a sus dueños, mientras que el balde, la escoba y la cartelería quedaron secuestrados en calidad de depósito judicial.