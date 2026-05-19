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Dos hombres fueron demorados por pegar carteles de Myriam Bregman en la vía pública

Según el informe de la Comisaría 11°, los hombres se movilizaban en un Volkswagen Gol Power de color gris.

Dos hombres fueron demorados por pegar carteles de Myriam Bregman en la vía pública
Hace 41 Min

Alrededor de las 2.20, una patrulla del 911 interceptó a dos hombres en la capital tucumana bajo cargos de vandalismo en la vía pública. Los sujetos, identificados como un soldador de 42 años y un empleado privado de 58, fueron sorprendidos mientras pegaban carteles políticos (de Myriam Bregman) en muros de la ciudad.

Según el informe de la Comisaría 11°, los hombres se movilizaban en un Volkswagen Gol Power de color gris. Al requisar el vehículo, los efectivos encontraron un kit de "pegatina" completo: un tacho de 20 litros con engrudo, una escoba y una importante cantidad de afiches con la leyenda: *"Acto en Jujuy, 23 de mayo, Myriam Bregman en el NOA"*.

Tras ser trasladados a la dependencia policial, se dio intervención a la Unidad Fiscal Criminal N°1. El fiscal de turno, Gerardo Arch, dispuso que los involucrados fueran identificados y puestos en libertad de inmediato. 

En tanto, el automóvil fue restituido a sus dueños, mientras que el balde, la escoba y la cartelería quedaron secuestrados en calidad de depósito judicial.

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