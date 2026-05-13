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"Tribuna Segura": detectaron en el estadio de San Martín a una mujer que era buscada desde 2022

Al momento de realizar el control de rutina con el escaneo del DNI, el sistema policial emitió un alerta.

Tribuna Segura: detectaron en el estadio de San Martín a una mujer que era buscada desde 2022
Hace 24 Min

Resumen para apurados

  • La policía halló anoche a Gisela Urzagasti, buscada desde 2022, durante el operativo Tribuna Segura en el estadio de San Martín de Tucumán tras un escaneo de rutina del DNI.
  • El sistema SIFCoP emitió una alerta de persona extraviada vinculada a una causa en Jujuy. Se activó el protocolo para constatar su salud, fijar domicilio y cerrar el expediente.
  • Este hallazgo permite resolver una búsqueda de paradero de hace 20 meses y ratifica la efectividad de los controles de seguridad en eventos deportivos masivos en Argentina.
Resumen generado con IA

El operativo de seguridad del partido entre San Martín y Gimnasia y Esgrima de Jujuy derivó anoche en una novedad judicial inesperada. En medio de la marea de hinchas que ingresaban a La Ciudadela, el programa "Tribuna Segura" permitió localizar a una mujer jujeña sobre quien pesaba un pedido de búsqueda de paradero desde hace casi dos años.

Se trata de Gisela Normi Urzagasti, de 32 años. Al momento de realizar el control de rutina con el escaneo del DNI, el sistema SIFCoP (Sistema Federal de Comunicaciones Policiales) emitió un alerta. La mujer figuraba como "persona extraviada" en un expediente iniciado el 16 de septiembre de 2022 en San Salvador de Jujuy.

Inmediatamente, efectivos de la Comisaría Tercera tomaron intervención y dieron aviso a la Unidad Fiscal correspondiente. Según informaron fuentes policiales, se activó el protocolo de rigor para estos casos: se le realizó una entrevista, se constató su estado de salud y se le solicitó fijar un domicilio actualizado.

Tras completar los trámites administrativos y confirmar que se encontraba en buen estado, la mujer recuperó la libertad y la Justicia notificó que el pedido de búsqueda quedó oficialmente sin efecto, cerrando así una causa que permanecía abierta desde hace 20 meses.

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