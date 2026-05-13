"Tribuna Segura": detectaron en el estadio de San Martín a una mujer que era buscada desde 2022

El operativo de seguridad del partido entre San Martín y Gimnasia y Esgrima de Jujuy derivó anoche en una novedad judicial inesperada. En medio de la marea de hinchas que ingresaban a La Ciudadela, el programa "Tribuna Segura" permitió localizar a una mujer jujeña sobre quien pesaba un pedido de búsqueda de paradero desde hace casi dos años.