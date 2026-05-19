Dónde queda el pueblito que alberga la bodega en funcionamiento más antigua de Argentina

Remoto y mágico, la historia de Colomé se mezcla con la vid y los suelos fértiles, con el enoturismo y los récords por ser el albergue de la Bodega homónima y la más antigua del país. Se encuentra a unos 20 kilómetros de Molinos, en Salta y destaca por sus viñedos, entre los más altos del mundo y las producciones que cruzan frontiers que varían entre Malbec y Torrontés. La principal atracción de Colomé es su bodega, la cual ofrece una experiencia completa que incluye no solo vinos sino también experiencias en la Estancia Colomé y en el Museo James Turrell.