Orgullo tucumano: Tafí del Valle compite para ser uno de los mejores pueblos turísticos del mundo

El anuncio lo hizo la Secretaría de Turismo y Ambiente en sus redes sociales, luego de interpelar al lector con la inquietud de cuál es ese pueblo que uno cree que merece ser descubierto. No se admiten estructuras ostentosas, no hay shoppings ni locales de comida rápida. Se trata de esos lugares donde la identidad, la tradición y la forma de vivir acogen a quien llega por primera vez. Donde el que visita se inmiscuye más allá de un paseo vistoso. Estas localidades estuvieron entre las postulaciones y Tucumán también impulsó la propia.