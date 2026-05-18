Orgullo tucumano: Tafí del Valle compite para ser uno de los mejores pueblos turísticos del mundo
Tafí del Valle fue postulado en el prestigioso certamen Best Tourism Villages de la ONU, que distingue a los destinos rurales más destacados del planeta. La localidad tucumana competirá junto a otros 55 pueblos argentinos en busca de un reconocimiento internacional a su riqueza cultural, natural e histórica.
Resumen para apurados
- Tafí del Valle, junto a otros 55 pueblos argentinos, compite en el certamen Best Tourism Villages de la ONU para ser reconocido como uno de los mejores destinos rurales del mundo.
- Tras un récord de 56 postulaciones nacionales, un comité de expertos elegirá a ocho finalistas para representar al país, destacando la identidad y sostenibilidad de cada región.
- El certamen ofrece visibilidad internacional y acceso a programas de mejora técnica de la ONU, potenciando el desarrollo turístico rural y la preservación del patrimonio tucumano.
Cerrada la convocatoria, la diversidad del patrimonio cultural y natural de Argentina quedó en evidencia en nada menos que 56 pueblos que desde distintos puntos del país buscan consagrarse entre los mejores del mundo. Pero ese reconocimiento dista de merecerse por rascacielos gigantes, puentes levadizos o cascadas dignas de una portada de revista. En estas aldeas, postuladas en la iniciativa de Best Tourism Villages de la ONU, destaca el trabajo, el respeto por la historia y la comunidad.
El último llamado para el concurso de la ONU que reconoce a los mejores destinos rurales del planeta se cobró un récord histórico en Argentina: 56 representantes se presentaron en una invitación que cerró el pasado 30 de abril. Esta masiva participación dio cuenta de la amplia representatividad territorial y cultural que va desde la costa atlántica hasta la cordillera, pasando por la frondosidad de la selva misionera hasta los colores de la Puna y los picos escarpados más abajo en el fin del mundo.
El anuncio lo hizo la Secretaría de Turismo y Ambiente en sus redes sociales, luego de interpelar al lector con la inquietud de cuál es ese pueblo que uno cree que merece ser descubierto. No se admiten estructuras ostentosas, no hay shoppings ni locales de comida rápida. Se trata de esos lugares donde la identidad, la tradición y la forma de vivir acogen a quien llega por primera vez. Donde el que visita se inmiscuye más allá de un paseo vistoso. Estas localidades estuvieron entre las postulaciones y Tucumán también impulsó la propia.
Tafí del Valle entre los candidatos a mejor destino rural
Entre las comunidades que van desde desiertos hasta ríos, desde picos nevados hasta cumbres áridas, Tafí del Valle es ese destino que se encamina para convertirse en el mejor rincón rural del mundo. La Cultura Tafí, con los enigmáticos menhires, no se pierde entre las calles más modernizadas, en una configuración armónica entre el Cerro la Cruz, el Dique La Angostura, las tradicionales empanadas, la selva exuberante y los valles áridos. Esta población se postula en un listado extenso que da cuenta de la valiosa diversidad de nuestro país.
El camino hacia la consagración
Esta postulación no es un hecho aislado, sino la consolidación de una estrategia que viene ganando terreno en el territorio nacional desde 2021. De hecho, la experiencia reciente juega a favor de las expectativas locales: en la edición 2025, destinos nacionales como Carlos Pellegrini (Corrientes) y Maimará (Jujuy) ya lograron alzarse con este prestigioso sello internacional, demostrando que la autenticidad y el arraigo cultural son la mejor carta de presentación ante los ojos del mundo.
Para este año, el desafío es mayúsculo. Un comité de expertos nacionales se encuentra actualmente evaluando minuciosamente a este nutrido grupo de 56 aspirantes, que representan a 19 provincias argentinas. ¿La meta? Elegir a los ocho embajadores finales que llevarán oficialmente la bandera argentina ante el certamen global de la ONU Turismo, compitiendo con los rincones rurales más fascinantes del planeta.
Más allá del podio: una vidriera inigualable
Sin embargo, el verdadero valor de la iniciativa trasciende el podio. Aquellas localidades que no resulten seleccionadas entre los finalistas tendrán la oportunidad de ingresar al "Upgrade Programme", un programa de asistencia técnica directa de la ONU diseñado para elevar los estándares de sostenibilidad, infraestructura y gestión turística local.
Para Tafí del Valle, como para los otros 55 candidatos que van desde la Patagonia profunda hasta el Litoral, la suerte ya está echada. Más allá de los resultados, este récord histórico ya funciona como una vidriera inigualable,情confirmando que el verdadero tesoro de la Argentina no se mide en rascacielos, sino en la calidez de sus comunidades y la preservación de su propia historia.