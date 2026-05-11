El pintoresco pueblo argentino que alberga uno de los lagos más grandes de Sudamérica

Más allá de la inmensidad azul, el encanto de Los Antiguos reside en sus detalles: el sonido del agua recorriendo los característicos canales de riego que nutren la tierra y el aroma dulce de las frutas finas que le dieron el título de Capital Nacional de la Cereza. Caminar por la Avenida 11 de Julio es sumergirse en un jardín infinito donde los canteros florecidos compiten en belleza con la avifauna local. En el cielo y en las orillas, el desfile de flamencos, cisnes de cuello negro y garzas transforma el paisaje en una postal viva de la Patagonia profunda.