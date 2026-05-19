Úrsula Corberó sorprendió con un drástico cambio de look y una tierna postal de su bebé

La célebre actriz española Úrsula Corberó generó un gran revuelo en las plataformas digitales mediante una reciente publicación, espacio donde exhibió una notable transformación estética y fragmentos de su vida cotidiana previos a retomar la actividad laboral. En dicho posteo, la artista ratificó el inicio de los preparativos destinados a la filmación de la segunda temporada de la serie Jackal, manifestando al mismo tiempo su gratitud por el gran presente personal que atraviesa.