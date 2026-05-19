Úrsula Corberó sorprendió con un drástico cambio de look y una tierna postal de su bebé

Resumen para apurados
- Úrsula Corberó sorprendió en redes con un drástico cambio de look al rubio y fotos familiares antes de iniciar el rodaje de la segunda temporada de la serie Jackal.
- La actriz española dejó atrás su tono oscuro por un rubio dorado tras compartir postales de su vida privada, incluyendo momentos de lactancia y su paso por la peluquería.
- La transformación marca el inicio de una nueva etapa profesional y genera gran repercusión digital, consolidando su influencia en tendencias estéticas y su próximo proyecto.
La célebre actriz española Úrsula Corberó generó un gran revuelo en las plataformas digitales mediante una reciente publicación, espacio donde exhibió una notable transformación estética y fragmentos de su vida cotidiana previos a retomar la actividad laboral. En dicho posteo, la artista ratificó el inicio de los preparativos destinados a la filmación de la segunda temporada de la serie Jackal, manifestando al mismo tiempo su gratitud por el gran presente personal que atraviesa.
En las fotografías iniciales de la secuencia, se puede apreciar en detalle el proceso de este cambio de imagen. La protagonista posó sonriente desde la bacha de un salón de estilismo, luciendo su cabellera completamente cubierta por láminas de papel de aluminio durante la sesión de peluquería.
El nuevo look de Ursula Corberó
La actriz se fotografió relajada y sonriente, luciendo un aspecto natural sin maquillaje recargado para acentuar la espontaneidad del momento. Posteriormente, exhibió el resultado final a través de una autofoto, revelando que dejó atrás su característico tono oscuro para adoptar un rubio dorado con matices miel, complementado por un flequillo recto desmechado y capas suaves sobre los hombros.
Finalmente, una toma posterior capturó a la artista de espaldas ante un ventanal, vistiendo ropa cómoda en tonos rosa pálido y negro. En esa última captura lució su nuevo diseño capilar suelto, completando la presentación de su renovada imagen.
El día antes: morocha y en familia
Días atrás, mediante la frase “Tanto amor no me cabe”, la celebridad española abrió las puertas de su entorno íntimo y familiar ante sus seguidores.
En la primera fotografía del registro, la protagonista posó desde el asiento trasero de un vehículo en un momento de lactancia. Para esa ocasión, vistió unos anteojos oscuros de diseño ovalado y conservó su clásico cabello largo y moreno con flequillo recto.