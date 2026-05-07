Secciones
SociedadActualidad

El look de moda que será tendencia en invierno: cómo lograr el "effortless look"

Esta forma de vestir se basará en una cuidada selección de elementos que priorizarán la funcionalidad sin sacrificar la elegancia

El look de moda que será tendencia en invierno: cómo lograr el effortless look Vogue
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El estilo "effortless" será la tendencia central del próximo invierno, buscando fusionar confort y elegancia mediante una selección estratégica de prendas básicas y funcionales.
  • Esta corriente surge de una relectura de códigos tradicionales adaptada a la flexibilidad laboral actual, utilizando tonos neutros y siluetas holgadas para evitar la saturación.
  • La tendencia redefinirá el acto de vestir como una decisión de identidad genuina. Se prevé que la autenticidad y la atemporalidad se consoliden sobre las imposiciones del mercado.
Resumen generado con IA

La tendencia del estilo "sin esfuerzo" ganará terreno como un pilar fundamental dentro de la estética moderna. Pese a proyectar una imagen de espontaneidad o sencillez, esta corriente esconderá un diseño visual profundo que logrará fusionar el confort personal con la expresión de la identidad individual y las influencias del entorno.

Moda 2026: las 10 tendencias que marcarán la temporada de invierno

Moda 2026: las 10 tendencias que marcarán la temporada de invierno

Esta forma de vestir se basará en una cuidada selección de elementos que priorizarán la funcionalidad sin sacrificar la elegancia. De este modo, la moda logrará transmitir un mensaje de sofisticación natural, donde cada prenda cumplirá un rol estratégico para reflejar la esencia de quien la viste bajo una mirada culturalmente rica.

Priorizar lo auténtico como una forma de estilo

Esta propuesta visual se alejará de los esquemas rígidos y las ornamentaciones excesivas para centrarse en una narrativa de pureza y sencillez. Mediante el uso de siluetas holgadas, tonos sobrios y ensambles básicos, esta corriente buscará proyectar una imagen genuina que priorice la autenticidad del individuo sobre las imposiciones pasajeras del mercado.

Aunque posee raíces históricas, este concepto experimentará una transformación profunda impulsada por la mirada de las nuevas generaciones. La relectura de los códigos tradicionales responderá a una realidad donde la exposición digital, la flexibilidad en el trabajo y la búsqueda de equilibrio personal redefinirán el acto de vestir como una decisión deliberada que rechazará la saturación.

  • Comodidad como eje central
  • Tonos neutros y básicos
  • Siluetas relajadas y versátiles
  • Mezcla de prendas clásicas con piezas actuales
  • Menor cantidad de accesorios
  • Prioridad en la funcionalidad
  • Estética adaptable a distintos contextos
  • Priorizá las prendas atemporales
  • Equilibrio
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Accidente en Horco Molle: el profesor que asistió a Benjamín dio detalles de las condiciones de la bicicleta
1

Accidente en Horco Molle: el profesor que asistió a Benjamín dio detalles de las condiciones de la bicicleta

Confirman la muerte encefálica de Benjamín, el niño accidentado en Horco Molle
2

Confirman la muerte encefálica de Benjamín, el niño accidentado en Horco Molle

Adorni, cada vez más acorralado por los testigos: un hijastro y un contratista complicaron su relato
3

Adorni, cada vez más acorralado por los testigos: un hijastro y un contratista complicaron su relato

Vouchers Educativos 2026: cuándo se cobra la cuota de mayo y cómo consultar el estado del pago
4

Vouchers Educativos 2026: cuándo se cobra la cuota de mayo y cómo consultar el estado del pago

Cómo blanquear tus almohadas y eliminar bacterias con ingredientes caseros
5

Cómo blanquear tus almohadas y eliminar bacterias con ingredientes caseros

Ranking notas premium
Accidente en Horco Molle: el profesor que asistió a Benjamín dio detalles de las condiciones de la bicicleta
1

Accidente en Horco Molle: el profesor que asistió a Benjamín dio detalles de las condiciones de la bicicleta

Cómo es Dark Gomero, la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente
2

Cómo es "Dark Gomero", la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente

In memoriam: el recuerdo del empresario Julio Ruiz
3

In memoriam: el recuerdo del empresario Julio Ruiz

Un cabello, la falta de pruebas y el nombre del asesino de Paulina Lebbos, la crónica de 20 años de impunidad
4

Un cabello, la falta de pruebas y el nombre del asesino de Paulina Lebbos, la crónica de 20 años de impunidad

El modelo político necesita gas para llegar a 2027
5

El modelo político necesita gas para llegar a 2027

Más Noticias
Confirman la muerte encefálica de Benjamín, el niño accidentado en Horco Molle

Confirman la muerte encefálica de Benjamín, el niño accidentado en Horco Molle

Preocupación en Tucumán: avanzan los caracoles africanos en la capital y ya son más de 1000 los detectados

Preocupación en Tucumán: avanzan los caracoles africanos en la capital y ya son más de 1000 los detectados

El tiempo en Tucumán: el frío polar modificó el clima en la provincia en pocas horas

El tiempo en Tucumán: el frío polar modificó el clima en la provincia en pocas horas

Con la llegada del frío, estas son las tres termas del norte ideales para una escapada de fin de semana

Con la llegada del frío, estas son las tres termas del norte ideales para una escapada de fin de semana

Accidente en Horco Molle: el profesor que asistió a Benjamín dio detalles de las condiciones de la bicicleta

Accidente en Horco Molle: el profesor que asistió a Benjamín dio detalles de las condiciones de la bicicleta

Conmoción en Salta: la desgarradora despedida de la esposa del polista que murió en pleno partido

Conmoción en Salta: la desgarradora despedida de la esposa del polista que murió en pleno partido

Horóscopo chino: qué signos deberán cuidarse más en mayo 2026, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: qué signos deberán cuidarse más en mayo 2026, según Ludovica Squirru

Cómo blanquear tus almohadas y eliminar bacterias con ingredientes caseros

Cómo blanquear tus almohadas y eliminar bacterias con ingredientes caseros

Comentarios