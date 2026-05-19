El secreto para calefaccionar mejor tu casa y reducir la factura eléctrica

La inversión en reformas térmicas también es significativa. De acuerdo con un informe de la ABC Australiana, un par de mejoras en el revestimiento del hogar pueden llevar a un ahorro de hasta el 45% en costos de calefacción. Cambios en las paredes pueden reducir un 25% los gastos y un 20% si mejoramos los pisos. Además, en esta época de frío, entre el 25% y el 35% del calor de una casa sin protección se pierde por el techo. Esta barrera mantendrá tu casa caliente en invierno, pero también la conservará fresca en verano, por lo que merece la pena el desembolso.