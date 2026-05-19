El secreto para calefaccionar mejor tu casa y reducir la factura eléctrica

Resumen para apurados
- Especialistas recomiendan en Argentina ajustar termostatos y aislar hogares este invierno para reducir hasta un 45% el gasto en facturas eléctricas y mejorar la eficiencia térmica.
- La eficiencia se logra manteniendo equipos entre 18 y 20 °C, usando alfombras, cerrando puertas y sellando filtraciones en ventanas con burletes para evitar fugas de calor críticas.
- Estas medidas de bajo costo permiten mitigar el impacto de los aumentos tarifarios y promueven un consumo energético responsable, clave para la economía familiar y la sostenibilidad.
Muchas veces subestimamos los pequeños detalles y, aunque pareciera una afirmación más bien filosófica, lo cierto es que también aplica a la salud de nuestro bolsillo y a nuestra economía, sobre todo cuando el invierno llega. Para mantener nuestro hogar a una temperatura cálida, no hace falta invertir en electrodomésticos caros y sofisticados, sino prestar atención a las mínimas omisiones que restan eficiencia.
Pagar la factura de la luz puede complicarse con el uso intensivo de los aparatos de calefacción, ampliando la cifra al término de cada período de facturación. Sin embargo, existen maneras de reducir la boleta eléctrica que suponen un ahorro significativo, las cuales se vinculan con nuestras rutinas y con algunos descuidos en la infraestructura de casa.
El secreto del termostato y el aislamiento
En principio, resulta fundamental utilizar el termostato de manera inteligente, evitando calentar una habitación más de lo necesario. De acuerdo con proveedores de energía como Energy Australia, se recomienda ajustar la temperatura entre los 18 y los 20 °C durante la temporada invernal. Cada grado adicional aumenta el consumo de electricidad para calefacción hasta en un 10%. Además, no hay que olvidar que solo debemos climatizar los ambientes que se estén usando y cerrar las puertas de los demás. Así, el calor se concentra donde más se necesita.
La inversión en reformas térmicas también es significativa. De acuerdo con un informe de la ABC Australiana, un par de mejoras en el revestimiento del hogar pueden llevar a un ahorro de hasta el 45% en costos de calefacción. Cambios en las paredes pueden reducir un 25% los gastos y un 20% si mejoramos los pisos. Además, en esta época de frío, entre el 25% y el 35% del calor de una casa sin protección se pierde por el techo. Esta barrera mantendrá tu casa caliente en invierno, pero también la conservará fresca en verano, por lo que merece la pena el desembolso.
Muebles estratégicos y el poder de las alfombras
Otro aspecto crucial tiene que ver con la disposición del mobiliario y cómo permitimos que el aire circule. Aunque la tentación de pegar el sillón al calefactor o colgar la ropa húmeda frente a él durante los días de lluvia sea grande, esto solo logra bloquear el flujo de calor. Para optimizar el rendimiento de los aparatos, es fundamental liberar los espacios y verificar que ningún objeto obstruya la ventilación, garantizando así que el ambiente se temple de manera uniforme y eficiente.
Por otra parte, los pisos duros pueden convertirse en verdaderos enemigos del ahorro si no se los trata adecuadamente. En estos casos, las alfombras se transforman en grandes aliadas capaces de marcar la diferencia. Más allá de la comodidad de evitar el contacto directo con superficies frías, funcionan como un excelente aislante térmico, especialmente en viviendas antiguas con pisos de madera que presentan fisuras por donde suele filtrarse el aire helado.
Soluciones al alcance de la mano
Las ventanas son otro punto crítico de fuga térmica: se estima que hasta un 40% de la energía de calefacción se pierde a través de los vidrios. Para contrarrestar esto, un gesto tan simple como cerrar las cortinas ayuda notablemente a conservar el calor hogareño. Quienes busquen un aislamiento superior pueden optar por añadir una cenefa que impida el escape del aire caliente por la parte superior de la ventana o, a largo plazo, evaluar la inversión en ventanas de doble acristalamiento que, si bien requieren un desembolso inicial, ofrecen un alivio definitivo al bolsillo.
Finalmente, combatir las corrientes de aire invisibles es una tarea sencilla y de bajo costo que rinde grandes frutos. Detectar y sellar las filtraciones en los marcos de puertas y ventanas bloquea el ingreso del frío exterior. El mercado ofrece múltiples soluciones accesibles en cualquier ferretería, desde los tradicionales "chorizos" de tela para el bajo puerta hasta siliconas y burletes autoadhesivos de goma o espuma. Estos últimos son la opción ideal para inquilinos o personas con poca maña para el "bricolaje".