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El truco del ventilador para calentar mejor tu casa y ahorrar energía este invierno

Los ventiladores no son aparatos exclusivos del verano. Una pequeña configuración puede hacer que la calefacción del hogar sea más rentable.

Cómo el ventilador puede mejorar la calefacción del hogar.
Cómo el ventilador puede mejorar la calefacción del hogar. (Imagen Web)
Hace 19 Min

Resumen para apurados

  • Hogares argentinos pueden optimizar su calefacción este invierno usando ventiladores de techo en modo inverso para distribuir mejor el calor y lograr un ahorro energético clave.
  • Al invertir el giro al sentido horario, el equipo succiona el aire hacia arriba y empuja el calor del techo hacia abajo, aplicando principios de convección térmica para climatizar.
  • Esta estrategia redefine el uso de electrodomésticos tradicionales, promoviendo la eficiencia energética y el ahorro económico ante las bajas temperaturas y aumentos de tarifas.
Resumen generado con IA

No necesariamente el ventilador es un electrodoméstico que queda en desuso en invierno. Antes de juntar polvo en un rincón, puede convertirse en un aliado para mantener la calefacción del hogar, aunque pareciera una afirmación descabellada. Este aparato no es incompatible con el invierno si se aplica el principio físico de la convección térmica. 

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La idea de que el ventilador es un aparato exclusivo del invierno quedó un poco anticuada. Esto se debe a que su funcionamiento puede rentabilizar la calefacción de una habitación, aplicando el cambio de la dirección de giro de los ventiladores de techo. De esta manera se rome la estratificación térmica y la distribución del calor es más homogénea. 

Por qué invertir el sentido de giro del ventilador 

Aunque la función más normal y habitual del ventilador de techo es aquella que impulsa el aire hacia bajo, directamente por debajo de él, la mayoría de los ventiladores de techo en la actualidad cuentan con una función adicional, en donde el aire es “aspirado” hacia arriba. Al cambiar el sentido, es posible desplazar el movimiento del aire caliente próximo al techo, sin provocar una brisa molesta. 

En invierno, el ventilador debe configurarse para girar en el sentido de las agujas del reloj y a baja velocidad. Al moverse en la dirección horaria, en lugar de cortar el aire y enviarlo hacia abajo (como en verano), se absorbe el aire hacia arriba. Esto desplaza el aire caliente del techo hacia los laterales y lo hace descender por las paredes.

El "modo inverso" para potenciar la calefacción

Este fenómeno, conocido técnicamente como "modo inverso", genera un circuito continuo: el aire caliente sube, se desplaza lateralmente hacia el suelo y vuelve a elevarse por el centro de la habitación. El resultado es un ambiente con un confort térmico equilibrado, ideal para potenciar los sistemas de calefacción que suelen concentrar el calor de manera directa o desigual en un solo sector del hogar, como el aire acondicionado o las estufas. 

Para aprovechar este beneficio, la clave está en verificar si el equipo cuenta con la función integrada. La mayoría de los ventiladores modernos de alta calidad incorporan un pequeño interruptor físico en su motor. Mientras que el modo "verano" hace girar las aspas en sentido contrario a las agujas del reloj para refrescar, activar el modo "invierno" es el truco definitivo para distribuir la calefacción de forma inteligente.

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