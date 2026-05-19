Qué electrodomésticos de calefacción elegir para ahorrar energía eléctrica

Ahorrar en electrodomésticos de calefacción

Un artículo publicado por Leroy Merlin, la tienda de decoración y construcción, destaca que el primer factor a tener en cuenta al momento de buscar calefacción económica es el rendimiento de cada aparato o sistema. En la inversión inicial, los equipos más económicos son los emisores o acumuladores eléctricos. Para una inversión inicial superior, la aerotermia es una buena alternativa. Los electrodomésticos que más ayudan a ahorrar suelen ser los que tienen un mayor costo.