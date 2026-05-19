Qué electrodomésticos de calefacción elegir para ahorrar energía eléctrica

Resumen para apurados
- Expertos y el ENRE recomiendan en Argentina usar aires Inverter para calefaccionar hogares este invierno, optimizando el consumo para reducir el impacto en las facturas de luz.
- La eficiencia se logra con equipos clase A y termostatos a 20°C. Los caloventores gastan más que los splits, mientras que la tecnología Inverter evita picos de energía al arrancar.
- Priorizar electrodomésticos eficientes será crucial ante el aumento de tarifas. Se espera que el etiquetado energético sea el factor determinante en las compras para ahorrar dinero.
Los caloventores, estufas y radiadores se vuelven herramientas más que necesarias para hacer frente a los días de frío. Pero, al momento de pagar la boleta del consumo eléctrico, es habitual ver que hay algunas diferencias. La energía utilizada durante los días fríos, al igual que en invierno, incrementa marcando una diferencia en lo que hay que abonar más tarde.
Para resguardar la economía del hogar, hay alternativas que permiten mantener calientes los interiores sin gastar demasiado. Pero, para quienes prefieren elegir un electrodoméstico que cumpla su función de calefaccionar, también hay opciones. Tener en cuenta una serie de consideraciones al momento de hacer la compra, también tiene sus consecuencias a futuro en lo que habrá que pagar cada mes.
Ahorrar en electrodomésticos de calefacción
Un artículo publicado por Leroy Merlin, la tienda de decoración y construcción, destaca que el primer factor a tener en cuenta al momento de buscar calefacción económica es el rendimiento de cada aparato o sistema. En la inversión inicial, los equipos más económicos son los emisores o acumuladores eléctricos. Para una inversión inicial superior, la aerotermia es una buena alternativa. Los electrodomésticos que más ayudan a ahorrar suelen ser los que tienen un mayor costo.
Los aires acondicionados frío/calor son los más eficientes. La tecnología Inverter regula la velocidad del compresor, evitando los picos de arranque y manteniendo la temperatura interior estable. Se recomienda mantener el termostato a 20 °C o 21 °C. Se estima que por cada grado más que se calienta un ambiente, el consumo de energía aumenta en un 7% aproximadamente.
El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), por otra parte, invita a repasar cuántos kilovatios consume cada electrodoméstico por hora. Los más eficientes combaten el frío utilizando los kWh necesarios, reduciendo el impacto en el monto de la factura del servicio eléctrico. El organismo, en este sentido, destaca que los equipos de aire acondicionado consumen menos que caloventores, estufas, radiadores e incluso vitroconvectores.
Etiqueta de eficiencia energética
A la hora de comprar la opción más conveniente para el tipo de ambiente que desean calefaccionar, los interesados también harán bien en comparar las etiquetas de eficiencia energética de cada prototipo analizado. Si el presupuesto se los permite, harán bien en elegir aquellos identificados con la letra A.
En este punto, vale recordar que el adhesivo en cuestión presenta una barra de colores con formato de escalera y con letras asignadas por orden alfabético. Cada escalón representa un nivel de eficiencia energética: el rendimiento más alto está representado por el color verde y la letra A (o A+, A++ y A+++ en algunos electrodomésticos) y aquel menos eficiente, por el color rojo y la letra G.