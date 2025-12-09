Ahorro en el hogar: estos son los cinco electrodomésticos que más energía consumen

Expertos de La Casa del Electrodoméstico señalan que, dentro del hogar, ciertos aparatos consumen una cantidad de energía notoriamente superior a otros. Resulta fundamental reconocer cuáles son estos equipos para poder administrar su utilización de manera más efectiva.
Gestionar el uso de estos aparatos de forma eficiente permite una reducción significativa tanto del consumo eléctrico general como del monto final de la factura de energía. A continuación, presentamos los cinco electrodomésticos que mayor demanda de electricidad imponen en una vivienda.
Los electrodomésticos que más gastan energía
1. Heladera o freezer
Consumo: Representa hasta el 22% del consumo eléctrico anual del hogar.
Recomendación: Optar por modelos eficientes y ajustar la temperatura según las necesidades para minimizar el consumo energético.
2. Lavarropas
Consumo: Alrededor de 255 kWh anuales.
Recomendación: Utilizar modelos eficientes y preferir ciclos de lavado en frío para reducir el consumo de energía.
3. Lavavajillas
Consumo: Genera un 8.3% del gasto energético del hogar.
Recomendación: Utilizarlo con cargas completas y optar por ciclos eco para ahorrar tanto electricidad como agua.
4. Secadoras de ropa
Consumo: Tienen un alto consumo energético.
Recomendación: Utilizarlas solo cuando sea realmente necesario y aprovechar al máximo el secado al aire libre cuando sea posible.
5. Televisión
Consumo: Puede representar hasta un 12% del consumo energético del hogar.
Recomendación: Apagar completamente cuando no esté en uso y ajustar la configuración de brillo y contraste para un consumo más eficiente.