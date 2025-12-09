Secciones
SociedadActualidad

Ahorro en el hogar: estos son los cinco electrodomésticos que más energía consumen

Resulta fundamental reconocer cuáles son estos equipos para poder administrar su utilización de manera más efectiva.

Ahorro en el hogar: estos son los cinco electrodomésticos que más energía consumen Foto de Presentes.erg
Hace 2 Hs

Expertos de La Casa del Electrodoméstico señalan que, dentro del hogar, ciertos aparatos consumen una cantidad de energía notoriamente superior a otros. Resulta fundamental reconocer cuáles son estos equipos para poder administrar su utilización de manera más efectiva.

¿Adiós al aire acondicionado?: cómo es el truco con papel aluminio para enfriar y ahorrar luz

¿Adiós al aire acondicionado?: cómo es el truco con papel aluminio para enfriar y ahorrar luz

Gestionar el uso de estos aparatos de forma eficiente permite una reducción significativa tanto del consumo eléctrico general como del monto final de la factura de energía. A continuación, presentamos los cinco electrodomésticos que mayor demanda de electricidad imponen en una vivienda.

Los electrodomésticos que más gastan energía 

1. Heladera o freezer

Consumo: Representa hasta el 22% del consumo eléctrico anual del hogar.

Recomendación: Optar por modelos eficientes y ajustar la temperatura según las necesidades para minimizar el consumo energético.

2. Lavarropas

Consumo: Alrededor de 255 kWh anuales.

Recomendación: Utilizar modelos eficientes y preferir ciclos de lavado en frío para reducir el consumo de energía.

3. Lavavajillas

Consumo: Genera un 8.3% del gasto energético del hogar.

Recomendación: Utilizarlo con cargas completas y optar por ciclos eco para ahorrar tanto electricidad como agua.

4. Secadoras de ropa

Consumo: Tienen un alto consumo energético.

Recomendación: Utilizarlas solo cuando sea realmente necesario y aprovechar al máximo el secado al aire libre cuando sea posible.

5. Televisión

Consumo: Puede representar hasta un 12% del consumo energético del hogar.

Recomendación: Apagar completamente cuando no esté en uso y ajustar la configuración de brillo y contraste para un consumo más eficiente.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Para qué sirve y por qué recomiendan limpiar la entrada con vinagre?

¿Para qué sirve y por qué recomiendan limpiar la entrada con vinagre?

¿Adiós a los químicos?: el simple truco de vinagre y maicena para un hogar impecable

¿Adiós a los químicos?: el simple truco de vinagre y maicena para un hogar impecable

Test de personalidad: la taza que elijas te revelará cuál es el mayor desafío de tu vida

Test de personalidad: la taza que elijas te revelará cuál es el mayor desafío de tu vida

Cuál es el motivo por el que pueden multar con más de $3 millones

Cuál es el motivo por el que pueden multar con más de $3 millones

Qué significa rage bait, la palabra del año que eligió la Universidad de Oxford

Qué significa "rage bait", la palabra del año que eligió la Universidad de Oxford

Lo más popular
Metrocúbico inaugura Multibox, un desarrollo clave para la logística de última milla en Tucumán
1

Metrocúbico inaugura Multibox, un desarrollo clave para la logística de última milla en Tucumán

Prohibición de la tracción a sangre: “Decomisar carros sólo empuja a más familias a la pobreza”
2

Prohibición de la tracción a sangre: “Decomisar carros sólo empuja a más familias a la pobreza”

La llegada de los aviones de combate F-16 marcó un punto de inflexión y generó nuevos desafíos
3

La llegada de los aviones de combate F-16 marcó un punto de inflexión y generó nuevos desafíos

Carlos Tevez y un tuit premonitorio: el mensaje que hizo explotar el escándalo de Sur Finanzas y AFA
4

Carlos Tevez y un tuit premonitorio: el mensaje que hizo explotar el escándalo de Sur Finanzas y AFA

Qué hay detrás del proyecto de controlar los cielos tucumanos
5

Qué hay detrás del proyecto de controlar los cielos tucumanos

ATE hace paro hoy contra la reforma laboral
6

ATE hace paro hoy contra la reforma laboral

Más Noticias
Esta profecía de Baba Vanga para el año 2026 está alarmando al mundo

Esta profecía de Baba Vanga para el año 2026 está alarmando al mundo

Aerolíneas Argentinas lanzó descuentos del 25%: quiénes pueden acceder y cómo comprar

Aerolíneas Argentinas lanzó descuentos del 25%: quiénes pueden acceder y cómo comprar

Aumentos y bono para empleadas domésticas: así quedan los salarios de noviembre y diciembre

Aumentos y bono para empleadas domésticas: así quedan los salarios de noviembre y diciembre

El vapeo y el consumo de energizantes

El vapeo y el consumo de energizantes

Metrocúbico inaugura Multibox, un desarrollo clave para la logística de última milla en Tucumán

Metrocúbico inaugura Multibox, un desarrollo clave para la logística de última milla en Tucumán

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

Tormentas severas: medio país está bajo alerta amarilla y naranja

Tormentas severas: medio país está bajo alerta amarilla y naranja

¿Cambio de lentes a la vista? Estos son los tres modelos que estarán en tendencia en 2026

¿Cambio de lentes a la vista? Estos son los tres modelos que estarán en tendencia en 2026

Comentarios