Nuevo aumento para bancarios: de cuánto será el salario mínimo en mayo

Este ajuste reciente impactará de forma directa en el total de los haberes mensuales brutos, normales y habituales, abarcando los conceptos remunerativos y no remunerativos, así como los adicionales convencionales y extraordinarios. Con este porcentaje, la evolución de los ingresos en el primer cuatrimestre computa una suba del 12,3% respecto a los valores de diciembre de 2025, al tiempo que el beneficio mínimo por el Día del Bancario quedó establecido en $2.067.482,29.