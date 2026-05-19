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Nuevo aumento para bancarios: de cuánto será el salario mínimo en mayo

La Asociación Bancaria acordó una suba del 2,6% para abril, igualando la inflación del mes, y prevé una nueva revisión paritaria en junio.

Nuevo aumento para bancarios: de cuánto será el salario mínimo en mayo
Salario Minimo
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Asociación Bancaria y las cámaras del sector acordaron un aumento del 2,6% para abril en Argentina, elevando el sueldo mínimo a $2.319.195 en mayo para compensar la inflación.
  • El ajuste iguala el IPC de abril y suma un alza del 12,3% en el cuatrimestre. La medida impacta en adicionales y establece el bono por el Día del Bancario en más de 2 millones de pesos.
  • Esta paritaria mensual busca mitigar la pérdida del poder de compra ante una inflación anual del 32%. El gremio y las empresas volverán a negociar en la segunda quincena de junio.
Resumen generado con IA

El sindicato de trabajadores bancarios, bajo la conducción de Sergio Palazzo, estableció un reciente incremento en los sueldos del sector en consonancia con los indicadores oficiales de precios. Luego del entendimiento alcanzado con las distintas cámaras del sector empresarial, se fijó una suba del 2,6% para el mes de abril, decisión que eleva el ingreso mínimo inicial de la actividad a la suma de $2.319.195,20.

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Esta medida replica de forma exacta el último registro del índice de precios al consumidor, dando continuidad a la estrategia de negociaciones paritarias de carácter mensual. Mediante este mecanismo periódico, la organización gremial busca contrarrestar de manera directa el impacto del proceso inflacionario de abril el cual evidenció una desaceleración respecto a marzo al ubicarse en ese mismo porcentaje y resguardar la capacidad de compra de los salarios.

Continuidad de las paritarias y nuevos montos de referencia

Desde la entidad gremial confirmaron que durante mayo mantendrán el esquema vigente de actualización en los sueldos, respetando los lineamientos y alcances establecidos en las negociaciones previas. Asimismo, los representantes de los trabajadores anticiparon que fijaron la próxima instancia de revisión salarial para la segunda mitad de junio, garantizando el seguimiento de las variables económicas.

Este ajuste reciente impactará de forma directa en el total de los haberes mensuales brutos, normales y habituales, abarcando los conceptos remunerativos y no remunerativos, así como los adicionales convencionales y extraordinarios. Con este porcentaje, la evolución de los ingresos en el primer cuatrimestre computa una suba del 12,3% respecto a los valores de diciembre de 2025, al tiempo que el beneficio mínimo por el Día del Bancario quedó establecido en $2.067.482,29.

Contexto económico y evolución frente a los precios

La resolución de la paritaria bancaria se inscribe dentro de una tendencia generalizada, donde diversas organizaciones sindicales replican la pauta del Gobierno de acordar subas vinculadas de forma mensual con la evolución de los precios. Durante marzo, los indicadores mayoristas y el índice general coincidieron en una variación del 3,4%, dejando una marca en la medición interanual del 27,9%.

A pesar de que el indicador oficial del cuarto mes del año registró una moderación al ubicarse en el 2,6%, la dinámica de los últimos doce meses arrastra un incremento global del 32%. Esta persistente realidad económica sostiene la exigencia sobre las mesas de discusión salarial, obligando a los sectores productivos a mantener actualizaciones constantes para evitar la pérdida del poder de compra.

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