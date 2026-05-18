Los bancarios acordaron otro aumento: a cuánto quedó el salario inicial

La negociación bancaria se da en un contexto en el que distintos gremios vienen replicando la pauta oficial de incrementos atados a la inflación mensual. En marzo, la inflación mayorista avanzó 3,4%, el mismo nivel que el Índice de Precios al Consumidor, y acumuló un 27,9% interanual. Aunque en abril el IPC desaceleró hasta el 2,6%, la suba de precios acumulada en los últimos doce meses alcanzó el 32%, manteniendo la presión sobre las negociaciones salariales.