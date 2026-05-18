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Los bancarios acordaron otro aumento: a cuánto quedó el salario inicial

La Asociación Bancaria cerró una suba del 2,6% para abril en línea con la inflación del mes. Además, el gremio ya anticipó una nueva revisión salarial para junio.

Los empleados bancarios firmaron un nuevo ajuste salarial.
Los empleados bancarios firmaron un nuevo ajuste salarial.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Asociación Bancaria y las cámaras acordaron un aumento del 2,6% para abril, elevando el salario inicial a $2.319.195,20 para equiparar la inflación mensual en Argentina.
  • El incremento, que acumula un 12,3% en el primer cuatrimestre, rige para todos los rubros salariales. Además, se fijó el piso por el Día del Bancario en más de 2 millones de pesos.
  • El pacto profundiza la dinámica de ajustes mensuales atados al IPC para evitar la pérdida de poder adquisitivo. Las partes volverán a reunirse en la segunda quincena de junio.
Resumen generado con IA

Los trabajadores bancarios consiguieron un nuevo aumento salarial alineado con la inflación y volverán a elevar el piso de ingresos del sector. La Asociación Bancaria, conducida por Sergio Palazzo, acordó con las cámaras empresariales una mejora del 2,6% correspondiente a abril, que llevará el salario inicial a $2.319.195,20.

La actualización acompaña el último índice inflacionario y mantiene la dinámica de acuerdos mensuales que el gremio viene cerrando para intentar preservar el poder adquisitivo frente al avance de los precios. En abril, la inflación mostró una desaceleración respecto de marzo y se ubicó precisamente en 2,6 por ciento.

Desde el sindicato informaron además que durante mayo continuará el mismo mecanismo de actualización salarial “siguiendo el mismo alcance estipulado en los acuerdos salariales realizados hasta el momento”. También adelantaron que la próxima revisión paritaria se concretará en la segunda quincena de junio.

El incremento acordado será aplicado sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas. La mejora también incluye adicionales convencionales y no convencionales.

Con este esquema, el acumulado de los primeros cuatro meses del año alcanza el 12,3% sobre los salarios vigentes en diciembre de 2025.

El acuerdo firmado con las entidades empresariales también fijó el monto mínimo correspondiente al Día del Bancario en $2.067.482,29, cifra que será ajustada en futuras actualizaciones salariales.

La negociación bancaria se da en un contexto en el que distintos gremios vienen replicando la pauta oficial de incrementos atados a la inflación mensual. En marzo, la inflación mayorista avanzó 3,4%, el mismo nivel que el Índice de Precios al Consumidor, y acumuló un 27,9% interanual. Aunque en abril el IPC desaceleró hasta el 2,6%, la suba de precios acumulada en los últimos doce meses alcanzó el 32%, manteniendo la presión sobre las negociaciones salariales.

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