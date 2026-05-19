Fred Machado se declaró culpable de lavado de dinero en EEUU: el impacto en la política argentina

El "esquema Ponzi" de los aviones

Machado reconoció haber liderado una sofisticada estafa a través de sus firmas "South Aviation Inc" y "Pampa Aircraft Financing". La maniobra consistía en captar inversiones millonarias para la compra de aeronaves comerciales que, en realidad, no estaban a la venta o pertenecían a aerolíneas extranjeras (como Air India o firmas privadas chinas). El dinero obtenido era desviado para otros fines, alimentando un esquema de fraude y transferencias internacionales ilícitas.