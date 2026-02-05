El argentino Fred Machado tuvo vínculos con Epstein

Los documentos desclasificados del financista condenado por delitos sexuales Jeffrey Epstein revelaron un nexo con el argentino Fred Machado, preso en Estados Unidos por narcotráfico y protagonista del escándalo que le costó la candidatura al libertario José Luis Espert en las últimas elecciones legislativas.
Machado está mencionado en registros de negociaciones de aeronaves de lujo. El diario argentino “La Nación” publicó pruebas del vínculo entre los correos electrónicos de Epstein que se liberaron al público la semana pasada.
Los documentos exponen que, en el año 2015, Machado intentó vender un jet privado marca Gulfstream a Epstein por una cifra superior a los 10 millones de dólares. La transacción fue gestionada a través del piloto del magnate, Larry Visoski, quien buscaba ampliar la flota aérea para el traslado de invitados a la isla privada de Epstein en el Caribe. La misma isla donde hay evidencias de que se cometían abusos a menores de edad.
Además, hay tres contratos que involucran a Machado y que estaban entre la documentación secuestrada por el FBI en la casa de Epstein. Son los papeles legales de un préstamo de 800.000 dólares tomado por el empresario argentino en 2016 para la compra de un avión Hawker 800XP. El acreedor es un agente crediticio del estado de Florida y no está claro por qué esa documentación estaba en poder de Epstein.
El intercambio de borradores de contratos era por montos que oscilaban entre los 11.5 y 12.5 millones de dólares.
El financista argentino que ahora se vincula al caso de Epstein utilizaba una estructura empresarial en Fort Lauderdale como fachada para actividades ilícitas. En 2021, la justicia de Texas lo acusó de operaciones fraudulentas y de utilizar su flota aérea para el blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico internacional. Estas acusaciones derivaron en su detención en la Patagonia y su posterior extradición a territorio estadounidense.
Entonces, se descubrió que Espert, diputado y candidato de LLA, había recibido 200.000 dólares de una cuenta de Machado.
El “Lolita Express”
La flota aérea de Epstein, que incluía el célebre Boeing 727 apodado “Lolita Express”, era una pieza fundamental en su red de tráfico. Las aeronaves eran usadas para garantizar la logística de sus actividades criminales, trasladando a menores de edad y figuras públicas a sus diversas propiedades bajo un estricto régimen de confidencialidad.
La documentación disponible no explicita cómo siguió la operación, pero otras bases de datos sugieren que finalmente la venta no se concretó y que el magnate siguió haciendo consultas por un Gulfstream durante otros dos años, y que finalmente le compró a Chevron en marzo de 2017 un modelo más moderno.
De consulta pública
Una plataforma web bautizada como Jmail permite consultar todos los correos electrónicos desclasificados de los archivos de Epstein. La apariencia es la de una cuenta de Gmail con la identidad del pederasta condenado e incluye las últimas comunicaciones hechas públicas por el Departamento de Justicia, el 30 de enero, según publicó la web de la televisión pública española.
Con la colaboración del portal de investigación Drop Site News, esta plataforma permite a cualquiera navegar por la página de con jeevacation@gmail.com.
Ofrece la posibilidad de consultar, por ejemplo, los correos que intercambió Epstein con Elon Musk para ver si podían quedar en Nueva York en las vacaciones de Navidad de 2013 y también para organizar con Bill Gates, cofundador de Microsoft, una cena en la misma ciudad con otras personas en agosto de 2013.