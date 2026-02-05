El argentino Fred Machado tuvo vínculos con Epstein

Además, hay tres contratos que involucran a Machado y que estaban entre la documentación secuestrada por el FBI en la casa de Epstein. Son los papeles legales de un préstamo de 800.000 dólares tomado por el empresario argentino en 2016 para la compra de un avión Hawker 800XP. El acreedor es un agente crediticio del estado de Florida y no está claro por qué esa documentación estaba en poder de Epstein.